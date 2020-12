Bédié et Ouattara "fêtent" Noël ensemble, ce qu'ils ont prévu en Janvier

Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, les deux principaux protagonistes de la crise électorale d'octobre 2020, se sont parlé en Noël dernier et projettent un autre tête-à-tête, début janvier 2021.

Dialogue politique: Ce que Bédié et Ouattara se sont dit le jour de Noël

Ils s’étaient quittés le mercredi 11 novembre 2020 à l’ Hôtel du Golf d’ Abidjan, se promettant mutuellement de maintenir le contact en vue d’une décrispation du climat sociopolitique sérieusement entamé par les violents évènements qui ont émaillé le dernier scrutin présidentiel d'octobre. Ce dialogue direct entre Bédié et Ouattara, rompu unilatéralement quelques jours après par le chef de file de l’opposition qui exige la libération des opposants arrêtés, devrait reprendre son cours début janvier 2021.

Selon une information livrée par Info Tracker-média et confirmée par Africa Intelligence, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont longuement entretenus le jeudi 24 décembre 2020, veille de la célébration de la fête de Noël. Les deux hommes auraient, à l’occasion, convenu « d’initiatives » pouvant décrisper davantage l’atmosphère sociopolitique à la veille des fêtes de fin d’année et dans la perspective des prochaines élections législatives prévues dans le premier trimestre de l’année 2021.

Le 14 décembre dernier, lors de son investiture boycottée par l’opposition, le chef de l’ État ivoirien appelait les opposants à un dialogue politique pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. « J'invite l'ensemble des partis politiques à saisir cette nouvelle opportunité qui s'offre à tous pour aboutir à une décrispation du climat par le dialogue », déclarait Alassane Ouattara.

Le président de la République a même instruit son Premier ministre, Hamed Bakayoko, de "reprendre les discussions" avec l'opposition au sujet de la Commission électorale indépendante (CEI), l’une des pommes de discorde qui a entrainé le boycott de la présidentielle du 31 octobre. Ouvert le 21 décembre dernier, avec la participation effective des représentants de l’opposition, le dialogue politique devrait se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2020.

La relecture de la loi organique et du code électoral ; la prise en compte des arrêts de la Cour africaine des Droits de l’Homme et des peuples (CADHP) sur la CEI; la libération des prisonniers politiques et militaires; le retour de tous les exilés politiques avec à leur tête le Président Laurent Gbagbo, le Premier ministre Soro Kigbafori Guillaume, le ministre Charles Blé Goudé et le maire Akossi Bendjo, sont entre autres les exigences déposées par l’opposition sur la table des discussions.