Crise postélectorale : Amadou Soumahoro vole au secours de Ouattara

Amadou Soumahoro donne de la voix face à la crise postélectorale que traverse la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne n'a pas voulu rester de marbre face à la situation que traverse la Côte d'Ivoire au lendemain de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Dans un communiqué, le chef de l'hémicycle a lancé un appel à l'opposition ivoirienne afin qu'elle fasse preuve de raison.

Amadou Soumahoro envoie un message à Bédié et au CNT

Le président de l'Assemblée n'est pas passé par quatre chemins pour cracher ses vérités à Henri Konan Bédié et le Conseil national de transition (CNT). Amadou Soumahoro a appelé "l’opposition politique à la responsabilité et à la raison, pour éviter à notre pays de retomber dans une spirale de violence, après les efforts importants déployés au cours des dernières années par le président de la République et le gouvernement pour garantir la paix et la stabilité dans notre pays".

Il faut noter qu'Henri Konan Bédié a été désigné par l'opposition ivoirienne pour prendre la tête du Conseil national de transition. Les adversaires politiques d'Alassane Ouattara rejettent les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI) faisant du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) le président élu.

Amadou Soumahoro "invite de manière pressante l’opposition à saisir la main tendue du gouvernement et à retrouver sa place dans le jeu démocratique, pour épargner à nos populations les affres d’un autre affrontement fratricide". Pour lui, "il est impérieux pour tous les acteurs politiques de respecter le choix démocratique du peuple". Le successeur de Guillaume Kigbafori Soro soutient que l'élection présidentielle qui vient d'être organisée a été libre, transparente et démocratique.