A peine libéré, ce qu' Affi N'guessan a fait chez Bédié, ce jeudi

Libéré après 56 jours de détention, l’ex-Premier ministre Pascal Affi N'guessan s’est rendu, ce jeudi 31 décembre 2020 au domicile du président Henri Konan Bédié, Chef de file de l’opposition ivoirienne.

Tête-à-tête fructueux entre Pascal Affi N'guessan et le président Bédié

Une rencontre symbolique a eu lieu ce jeudi 31 décembre 2020 entre Pascal Affi N’guessan, fraîchement sorti de prison, et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, par ailleurs chef de file de l’opposition ivoirienne. Le porte-parole de la coalition des plateformes politiques de l’opposition, remis en liberté, mercredi, après 7 semaines de détention, est allé traduire de vive voix, sa reconnaissance à son « ainé », principal artisan de sa libération.

Le président du Front populaire ivoirien (FPI) vient donc prendre les nouvelles auprès de Bédié, pour mieux aborder les sujets au menu des débats et savoir la conduite à tenir en tant que porte-parole de la plateforme. Deux mois après la grave crise électorale qui a fait au moins 85 morts et près d’un millier de blessés, le gouvernement et l'opposition semblent de plus en plus déterminés à poser des actes allant dans le sens de l’apaisement du climat social ivoirien.

Après avoir participé au dialogue politique initié par le président Alassane Ouattara, les opposants sont d'accord pour une participation aux prochaines élections législatives, après le boycott de l' élection présidentielle. Quant au pouvoir, il promet de maintenir le dialogue en répondant favorablement à quelques exigences de l'opposition.

À cette veille du nouvel l’an 2021, la libération de Pascal Affi N'guessan vient insuffler une nouvelle dynamique aux pourparlers engagés entre les deux parties depuis le 21 décembre, date de l’ouverture du dialogue politique ivoirien. La libération d’autres détenus, devrait être annoncée ce jeudi soir par le président de la République dans le cadre de son traditionnel discours de voeux de nouvel an à la nation.