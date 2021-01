2021 : Affoussy Bamba s'engouffre dans les pas de Guillaume Soro

À la faveur du Nouvel An, Guillaume Soro a prononcé un discours à la Nation. Affoussy Bamba, sa collaboratrice et avocate, se fait l'écho du discours de son mentor en reprenant en choeur un pan de son adresse.

Affoussy Bamba reprend Guillaume Soro : « Les grandes douleurs promettent d’immenses joies »

Un peu plus d'un an que Guillaume Soro vit en exil après son retour manqué à Abidjan, le 23 décembre 2019. Le Président de Générations et peuples solidaires (GPS) entraine dans ses pérégrinations Affoussy Bamba. L'ancienne ministre ivoirienne dce la Communication est en effet une très proches collaboratrice de l'ancien Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

Leur collaboration remonte en effet aux années de la rébellion au cours desquelles Soro Kigbafori Guillaume était le leader des Forces nouvelles (FN, branche politique de l'ex-rébellion) et Affoussiata Bamba-Lamine la porte-parole. Et depuis ce temps, ils ne se sont plus jamais quittés, aussi bien au coeur du pouvoir que durant les bisbilles entre Alassane Ouattara et Soro Guillaume.

La candidate malheureuse aux législatives à Cocody était, faut-il le noter, dans le bombardier Challenger 604 qui ramenait Soro en Côte d'Ivoire un an plus tôt et qui a dû atterrir en catimini à Accra. C'est également ensemble que Soro et Affoussy traversent le vieux continent pour leur Crush party.

Lors des différents procès qui ont été intentés contre l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara, Affoussy Bamba faisait partie du collège d'avocats qui l'a défendu. C'est donc à juste titre que la fille de l'opposant ivoirien, Pr Bamba Moriféré, partage également toutes les souffrances qu'endure son leader.

Aussi, dans un tweet, l'ancienne députée d'Abobo a-t-elle repris l'intégralité du discours de Guillaume Soro, tout en mettant l'emphase sur une phrase particulière. « Les grandes douleurs promettent d’immenses joies dit-on, pourvu qu'on sache surmonter les premières et féconder les secondes », a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Guillaume Soro a annoncé un profond changement au sein de son mouvement politique GPS (Générations et peuples solidaires). Cette phrase de Soro reprise par Affoussy Bamba donne-t-elle un avant-goût de ce qui se prépare chez les Soroïstes en cette nouvelle année 2021 ?