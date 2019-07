Côte d'Ivoire: Affaire Bamba Moriféré, Affoussiata Bamba dit tout

Au cours d'une conférence de presse, Affoussiata Bamba-Lamine, avocate de Bamba Moriféré a expliqué les raisons de la convocation de son client. C'était à Abidjan-Cocody ce samedi 13 juillet 2019.

Affoussiata Bamba dit ce qui est reproché à Bamba Moriféré

Affoussiata Bamba-Lamine donne les raisons de la convocation de Bamba Moriféré. Selon l'ancienne ministre, son client est accusé de plusieurs faits. « Les faits qui sont reprochés au Professeur Bamba Moriféré sont l’incitation à l’insurrection, xénophobie et trouble à l’ordre public. Pour un meeting qu’il aurait tenu le samedi 6 juillet 2019. On a été tous surpris, il n’y a pas eu de propos xénophobes qui ont été tenus, il n’y a pas eu de propos de trouble à l’ordre public qui ont été tenus également à ce meeting, il n’ y a pas eu de propos qui poussaient à l’insurrection de tous les Ivoiriens », dit-elle.

Alliés d'hier d' Alassane Ouattara, Affoussiata Bamba-Lamine ne manque pas l'occasion d'exprimer ses regrets d'avoir milité politiquement aux côtés du clan présidentiel : « Je pense qu’on peut dire qu’on a un regret. Parce que les raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique, c’est d’abord des raisons pour le bien-être des populations, pour l’instauration de la démocratie, la justice, l’état de droit. L’état de droit pour moi est fondamental. L’état de droit est la colonne vertébrale d’un pays. C’est pour tout ça que je me suis engagée en politique. Pour plus de justice, pour le partage des richesses aux populations. Donc c’est ce que je croyais, c’est ce pour quoi je pensais que nous avions élu un président qui allait apporter cela aux Ivoiriens ».

Pis, Affoussiata Bamba-Lamine en rajoute à ce qu'a dit son client : « Quand vous prenez toutes les promesses qui ont été tenues par le candidat avant qu’il ne devienne Président, aucune n’a été réalisée dans ce pays. Au lieu de l’état de droit, nous assistons à l’absence de l’état de droit. Au lieu de la démocratie, qui avait commencé à s’instaurer avec l’élection de 2010, on assiste à un recul de démocratie. Je me souviens comment nous battions tous pour la commission électorale indépendante».

Le retournement de veste du RDR pointé

«Ce même pouvoir qui a voulu une CEI transparente complètement indépendante, qui se battait pour qu’il n’y ait même pas de représentant de la présidence de la république et de membres du gouvernement, aujourd’hui estime qu’il y ait ses représentants dans la CEI».

Bamba Moriféré avait été interpellé puis relâché le dimanche 7 juillet 2019 au lendemain d’un meeting organisé par les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox populi et Rassemblement des organisations de la société civile.

Lors de son temps de parole, Bamba Moriféré était revenu sur le procès de Akossi Bendjo, la recomposition de la commission électorale indépendante (CEI) et la stabilité de la démocratie en Côte d'Ivoire.

«Nous n'accepterons pas qu’un aventurier vienne gâter notre pays et nous vendre nos propres pièces. Ce meeting est un meeting d’échauffement. Le commencement d’une série de meetings pour manifester contre Dramane au pouvoir. Depuis que Dramane est au pouvoir, il y a un recul de la démocratie en Côte d’Ivoire», disait-il lors de sa prise de parole à la Riviéra Anono.

Bamba Moriféré est un des plus anciens opposants en Côte d'Ivoire. Il est le président du Rassemblement du peuple de Côte d’Ivoire (RPCI).