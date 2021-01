Législatives 2021: Ibrahim Ben Bamba (RHDP) se signale à Danané

Coordonnateur régional de la jeunesse RHDP de TONKPI-Sud, Ibrahim Ben Bamba (IBB), veut défendre les couleurs de son parti dans la circonscription de Danané, lors des élections législatives du 6 mars 2021.

Ibrahim Ben Bamba: "Le moment est venu pour cette formidable génération que nous sommes, d'être au perchoir"

Pour les prochaines élections législatives prévues en Côte d’Ivoire, le parti du président Alassane Ouattara pourra compter sur l'engagement militant d’ Ibrahim Ben Bemba, jeune cadre du RHDP, qui a décidé de répondre favorablement à l’appel des militants mais surtout des populations de la circonscription de Danané. «Je vous informe que j'accepte votre demande de me porter candidat aux élections législatives de mars prochain et je compte sur vous pour que nous restions concentrés sur ce défi que nous allons relever ensemble à Danané », a répondu, ce lundi 4 janvier 2021, le coordonnateur régional de la jeunesse RHDP de Tonkpi-Sud.

Réputée pour être un bastion de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI), parti dirigé par Albert Mari Toikeusse, la localité de Danané a connu de profonds changements ces dernières années, dus à un travail de terrain mené par IBB et son équipe. C'est donc à juste titre que le Secrétaire national en charge de la Diaspora de la Coordination pour la Promotion du RHDP (CP-RHDP) se dit confiant pour sa prochaine victoire et appelle l’ensemble des militants de son parti et autres sympathisants à lui faire confiance pour la réalisation de ce projet.

«Danané, notre symbolique et emblématique département, n'est ni le champ ni la chasse gardée de personne. Nous méritons et nous avons des valeurs à partager. Le moment est venu pour cette formidable génération que nous sommes, d'être au perchoir afin d'y apporter nos idées pour le bien-être de Danané », a déclaré Ibrahim Ben Bamba.