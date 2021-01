Côte d'Ivoire: Après la présidentielle, l'opposition signe son retour à la CEI

Alain Dogou et Yapi Yapo, tous deux commissaires centraux, représentant l’opposition ivoirienne au sein de la commission centrale de la CEI, ont notifié au président de l’Institution, lundi 4 janvier 2021, la levée de la suspension de leurs activités, conformément aux recommandations du dernier dialogue politique pouvoir-opposition.

Le retour des représentants de l’opposition au sein de la Commission centrale de la Commission électorale indépendante, était l’une des recommandations du dernier dialogue politique pouvoir-opposition ouvert le 21 décembre 2020. Eh bien, c’est désormais chose faite. Alain Dogou de l’ Alliance des Forces démocratique (AFD) et Yapi Yapo de la Ligue des mouvements pour le progrès (LMP), ont rejoint leur poste au sein de la CEI. Ils ont notifié, lundi 4 janvier 2021, au président Coulibaly-Kuibiert, la levée de la suspension de leurs activités.

Ces proches des présidents Pascal Affi N’guessan et Kabran Appiah avaient, conformément aux instructions de leurs formations politiques respectives, suspendu le 30 septembre 2020, leurs participations aux activités de l’institution, dans l’objectif de contraindre Alassane Ouattara et le régime RHDP à la mise en place de conditions devant garantir la crédibilité du scrutin présidentiel du 31 octobre de la même année. Ils réclamaient entre autres la réforme de la CEI et du Conseil constitutionnel qu’ils estiment inféodés au pouvoir en place.

Le retour de l’opposition au sein des commissions centrales de la CEI, s’inscrit dans le cadre des recommandations du dialogue politique visant à décrisper l’atmosphère sociopolitique nationale devenue déletère à la faveur de la présidentielle d'octobre qui a fait plus de 85 morts, un demi-millier de blessés et d’importants dégâts matériels entre les mois d' août et de novembre 2020.

Contrairement au scrutin présidentiel qui avait fait l'objet de boycott par l'opposition, les élections législatives du 6 mars prochain, se tiendront avec la participation de toutes les forces vives de la nation. Alassane Ouattara, le chef de l' Etat ivoirien, a promis de travailler dans ce sens, lors de son discours d'investiture du 14 décembre dernier.