Deux mois après le blocus, Mme Henriette Bédié parle aux Ivoiriens

L'ex-Première dame ivoirienne, Henriette Bédié, a adressé ses vœux de nouvel an aux Ivoiriens. Dans son message, la présidente de la Fondation "Servir" a eu une pensée spéciale pour tous les disparus de la récente crise électorale. L'épouse du président Henri Konan Bédié a par ailleurs souhaité à la Côte d'Ivoire, "une année de paix et de cohésion sociale".

Voeux de nouvel an: Ce que Mme Henriette Bédié souhaite pour l'ensemble des populations ivoiriennes

"Je veux avoir une pensée spéciale pour tous nos disparus et aussi ceux qui traversent en ce moment une période de détresse", a déclaré l'ex-Première dame à l'ensemble des Ivoiriens. Puis d'ajouter: "Pour cette nouvelle année 2021, mes vœux les plus chers pour vous sont : La santé, la prospérité, la paix et la cohésion sociale dans notre pays".

La Côte d'Ivoire ressort en effet d'une crise électorale qui a fait au moins 85 morts, près d'un demi-millier de blessés et d'importants dégâts matériels. Le nouvel an est une occasion toute trouvée pour Henriette Bédié d'avoir "une pensée toute spéciale" à l'endroit de ces nombreuses victimes de la crise électorale. Depuis le 21 décembre 2020, les acteurs politiques ivoiriens tentent de donner une chance au dialogue.

Les discussions entre le gouvernement et l'opposition ont permis à certains opposants arrêtés pour sédition, de recouvrer la liberté. Il s'agit notamment de Pascal Affi N'guessan du FPI et d'autres cadres du PDCI d'Henri Konan Bédié. En revanche, l'opposition qui avait boycotté le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, a pris l'engagement de prendre part aux prochaines élections législatives du 6 mars 2021.

Après une fin d'année difficile marquée par le blocus autour de sa résidence, Mme Bédié entend se donner les chances de profiter de cette nouvelle année 2021. D'où ses voeux de santé, de prospérité, de paix et de cohésion sociale. Rappelons que le blocus instauré le 03 novembre après la mise en place du Conseil national de transition (CNT) par l'opposition, a été levé à la faveur de la rencontre Bédié-Ouattara le 11 novembre 2020.