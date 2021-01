Covid-19: 90% de contamination à Dakar et Thiès, l'alerte d'Alioune Tine

La seconde vague de contamination à la Covid-19 frappe déjà de plein fouet deux villes sénégalaises. Alioune Tine, dans un message publié sur son compte Twitter, interpelle ses compatriotes à observer les mesures barrières pour éviter que leur pays sombre dans le chaos.

Covid-19 : Alioune Tine aux Sénégalais « Mettez systématiquement les masques »

Dès l'apparition de la Covid-19 en Afrique, le pays de la Téranga a payé un lourd tribut avec de nombreuses personnes qui ont succombé à cette pneumonie virale, dont l'illustre Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. D'autres personnalités publiques, notamment l'international sénégalais Sadio Mané, ont été infectées du Coronavirus, et la liste est loin d'être exhaustive.

Les autorités sénégalaises, le Président Macky Sall en tête, avaient pourtant mis un point d'honneur à faire de la lutte contre cette pandémie, leur cheval de bataille. Mais à ce jour, force est de constater que la maladie resurgit à nouveau avec un foyer concentré principalement dans deux agglomérations.

Dakar et Thiès concentrent en effet 90% des contaminations, selon le dernier bilan établi par les autorités sanitaires. Aussi, face à cette flambée des cas de Covid-19, les autorités sénégalaises ont -elles instauré l’État d’urgence et un couvre-feu partiel dans les deux villes. Mesures en vertu desquelles il est « interdit de circuler de 21h à 5h. D’autres mesures sont annoncées à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 6 janvier 2021.

Alioune Tine, défenseur des droits de l'homme, a donc tenu à monter au créneau pour sensibiliser ses compatriotes sur la nécessité de prendre en considération l'ampleur de la maladie et surtout d'adopter une attitude responsable. « Dakar et Thiès 90% des contaminations. Changer les Comportements », a tweeté le citoyen sénégalais, avant d'ajouter : « Mettez systématiquement les masques. Respectez les mesures barrières. Le Coronavirus tue les personnes et les économies. Stoppez la Covid-19. »

À noter que selon les dernières statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Sénégal compte 19 964 de cas confirmés, dont 428 décès.