Musique: 300 millions de vues pour le clip de « Jerusalema »

La vidéo du titre à succès « Jerusalema » de Master Kg et Nomcebo Zikode, vient de franchir la barre des 300 millions de vues sur Youtube, ce début d’année 2021, soit 3 mois seulement après sa sortie.

« Jerusalema », le titre phénoménal qui fait danser le président Cyril Ramaphosa

« Jerusalema » , ce tube devenu un phénomène mondial de Master KG qui ne s'attendait pas à un tel succès, ne finit pas d’attirer l'attention des internautes qui en font un véritable délice.

En effet, la star du Limpopo a annoncé que la vidéo officielle de la chanson à succès mettant en vedette Nomcebo Zikode, avait atteint 300 millions de vues sur YouTube. Master KG a ainsi remercié ses fans d’avoir rendu possible cet exploit. La chanson « Jerusalema » a remporté de nombreuses nominations et a également fait la promotion du producteur de musique sur le marché international. Selon Master KG, « Jerusalema est maintenant de 300 millions de vues, merci (...) La chanson est passée à un niveau supérieur parce que maintenant on connaît la chanson. Elle est partout dans le monde. La danse Jerusalema est en train de conquérir le monde", se réjouit Master KG.

Si les paroles de cette mythique chanson en zoulou ne vous disent rien, il est fort possible que vous soyez passé à côté du titre sud-africain le plus en vogue du moment. Sorti en octobre dernier, "Jerusalema" a toutefois gagné en popularité durant ces derniers mois de confinement. Si “Jerusalema” a trouvé sa place dans le coeur de tant de fans, c’est aussi grâce à son message. Avec sa voix douce et chaleureuse, la chanteuse Nomcebo Zikande rend hommage à la ville de Jérusalem et prie Dieu afin qu’il lui accorde son pardon et sa protection.

UN HYMNE NATIONAL POUR L’AFRIQUE DU SUD

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a récemment encouragé ses concitoyens à participer au #JerusalemaDanceChallenge en amont de la Journée du Patrimoine, qui s’est tenue le 24 septembre. "Il n'y a pas meilleure façon de célébrer notre identité sud-africaine que de participer au Jerusalema Dance Challenge, le phénomène international qui est en train de se propager dans le monde entier". Cyril Ramaphosa l'a expliqué dans une allocution officielle, ajoutant que "Jerusalema" est "une chanson [qu'il] aime beaucoup".

Depuis, le morceau est même devenu la chanson la plus recherchée sur l'application Shazam dans le monde entier, et les Challenge Tik Tok s’enchainent pour le démontrer.

#JERUSALEMADANCECHALLENGE

Tout a commencé lorsque ce morceau du musicien de 24 ans Master KG a attiré l'attention de la troupe de danse angolaise Fenomenos do Semba. Les danseurs ont inauguré le #JerusalemaDanceChallenge en février 2020 avec une vidéo virale sur YouTube. Un challenge qui inspire de nombreuses autres vidéos sur YouTube et TikTok, où l'on peut y voir des milliers de personnes à travers le monde y reprendre les pas de danse.