FIF : Mamadou Geye clashe Drogba, la riposte de Copa Barry

Copa Barry a une fois de plus pris la défense de Didier Drogba, qui a été lynché sur la toile après la rencontre entre le ministre des Sports et les présidents de club.

Copa Barry prend à nouveau la défense de Drogba

Lors de la rencontre avec les présidents de clubs tenue jeudi, le ministre des Sports, Danho Paulin Claude a été très clair. Pour lui, il faut que le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football se retire afin de faire place au comité de normalisation qui a été imposé par la FIFA.

''Il y a un Comité exécutif qui a été écarté par la FIFA, mais l’administration travaille. Mon premier vœu pour cette année est que cette normalisation soit éphémère et efficace. Elle a déjà commencé… Désormais, nous allons regarder de près la gestion des fonds de la FIF, car le Comité exécutif sortant ne peut plus le toucher. Nous allons travailler à ce que tout soit transparent. Mais nous ne pouvons plus travailler avec Sam Etiassé'', a indiqué le ministre des Sports.

L'intervention du ministre ivoirien des Sports a suscité de nombreuses réactions, dont celle du journaliste Mamadou Geye, qui s'est automatiquement attaqué à Didier Drogba

« Le ministre des sports Danho vient d'enfoncer la division et accepter la soumission à la FIFA en faisant l'apologie de la normalisation du football ivoirien », a-t-il publié sur Facebook, avant d'ajouter : « Ce comité aura pour mission principale de déblayer le chemin pour DD11 avec la complicité de la Mafieuse FIFA et de notre ministre des Sports. »

Copa Barry, ancien portier des Eléphants et fervent supporter du candidat Didier Drogba, a aussitôt réagi face à cette sortie du journaliste.

« Tonton, élections là non,...Personne même ne s'intéressait à ça. C'est à cause de lui que tout le monde parle de ça ! Tonton, toi même on ne te connaissait pas. Mais à cause de son nom là non, maintenant on te connaît.... Tonton, fais lui confiance c'est le seul qui est capable de faire renaître le football ivoirien», a-t-il posté sur sa page Facebook.