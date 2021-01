Législatives 2021 : Souleymane Kamagaté annonce sa candidature

Souleymane Kamagaté alias L'Homme Saga, époux de la chanteuse Couper-décaler, a annoncé sa candidature aux prochaines élections législatives dans la commune de Cocody.

Souleymane Kamagaté ''Je suis candidat indépendant pour ces élections législatives''

Le promoteur de spectacles, Souleymane Kamagaté alias L'Homme Saga, a pris le risque de se présenter aux dernières élections municipales dans la commune de Cocody. Une candidature qui avait fortement été décriée sur la toile en raison du curriculum vitae de l'homme.

Il lui était reproché d'avoir été, par le passé, un cybercriminel plus communément appelé brouteur. Des accusations que l'époux de Bamba Ami Sarah a toujours rejetées.

‘’Souleymane Kamagaté n’a jamais été brouteur... C’est vrai qu’à un moment de notre vie, on a voulu s’affirmer, mais Souleymane Kamagaté n’est pas un brouteur. Jusqu’à preuve du contraire, je n’ai jamais été arrêté. Mon casier judiciaire est vide. Mais, je n’en veux pas à ceux qui le disent. C’est peut-être parce qu’ils m’ont vu jeter des billets de banque…‘’, avait-il déclaré récemment dans une interview accordée à Afrique-sur7.fr.

L'Homme Saga avait aussi confié que bien qu'ayant perdu les municipales à Cocody, ses objectifs ont été atteints car cette candidature lui aura permis d'accroître sa notoriété et de soigner son image.

Pour les prochaines élections législatives, Souleymane Kamagaté a annoncé sa candidature d'une façon assez particulière.

'' (...) Commencez à télécharger mes anciennes photos, vidéos, à faire capture de mes anciennes publications pour garder, car je suis candidat indépendant pour ces élections législatives en mars dans la commune de Cocody. Celui qui est trop fâché, qui pense que je ne suis pas le meilleur profil, peut juste demander à son frère d’être candidat ou d’être lui même candidat au lieu de se lamenter à travers des commentaires ou publications sur les réseaux sociaux. Appelez moi désormais honorable'', a-t-il posté sur sa page Facebook.

Lynché par de nombreux internautes après sa publication, l'époux de Bamba Ami Sarah est revenu à la charge en affirmant ceci : ''Quand Michel Gbagbo annonce sa candidature à Yopougon, on ne voit plus personne demander, il a fait quoi pour Yopougon, mais c’est quand nous on annonce la nôtre, ko tu as fait quoi pour Cocody. C’est mon dos qui vous voit '', a-t-il ajouté.