Une rumeur planétaire tue Rita Marley, la veuve de BOB bien vivante

L'Association des anciens combattants des enfants du Zimbabwe a annoncé dans la soirée du vendredi 8 janvier sur twitter le décès de la veuve de Bob Marley, Rita Marley, âgée de 74 ans. INFOX, car Alpharita Constantia Anderson, connue sous le surnom de Rita Marley est bel et bien vivante et se porte bien.

Fausse information du décès de Rita Marley, veuve de Bob Marley

Une rumeur lancée sur Twitter, concernant la mort de Rita Marley, a enflammé les réseaux sociaux à l’échelle mondiale samedi matin. FAKE NEWS a annoncé le media Star Mag à sa Une, samedi.

‘’« Rita Marley est morte » : la veuve de Bob Marley victime d'une infâme rumeur’’, a repris pour sa part le site français fr.mediamass.net.

Le réseau Twitter colporte toutes sortes d’informations, les vraies comme les fausses. Les plus anodines comme les plus terribles. Ainsi nombre de personnalités ont déjà été l'objet de fausses rumeurs de mort se propageant sur Internet comme une traînée de poudre.

Samedi, ce fut au tour de Rita Marley, chanteuse jamaïcaine d'origine cubaine, d’être enterrée par un tweet funèbre, poursuit le media.

Radio Mayouri Campus dans un tweet a apporté également un démenti. « La fausse nouvelle du décès de la veuve de Bob Marley, annoncée vendredi après-midi sur Twitter a provoqué un emballement médiatique sans précédent. Pas de panique, à 74 ans Rita Marley est toujours vivante et bien portante. ».

Le tweet de Cedella Marley, fille de BOB, qui clarifie tout

L’une des filles du couple Marley, Cedella Marley a publié une vidéo sur twitter dans laquelle on la voit en compagnie de sa maman qui se porte bien.

Née le 25 juillet 1946 à Santiago de Cuba de Leroy Anderson et Cynthia "Beda" Jarrett. Rita Marley a grandi dans la partie haute de Beachwood, à Kingston en Jamaïque. Bob, lui, venait de la basse partie de Trenchtown.

Dans le milieu des années 60, Rita chantait avec un trio nommé The Soulettes qui enregistrait pour Studio One. Quand elle rencontra Bob Marley, The Soulettes devint I Threes

Rita s'est mariée avec Bob le 10 février 1966, et elle devint chanteuse pour le groupe. Elle s'est convertie au mouvement Rasta après avoir vu Haile Selassie en visite à Kingston, le 21 avril 1966. Après la mort de Bob en 1981, elle enregistra quelques albums sous son nom avec quelques succès au Royaume-uni.