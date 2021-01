Côte d’Ivoire: Bonne nouvelle pour les femmes du secteur de la pêche

Les femmes de l’Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche et assimilées de Côte d’Ivoire (Uscofep-ci), ont signé le samedi 9 janvier 2020 une convention avec une société immobilière.

Bientôt des maisons pour les femmes du secteur de la pêche

Ce qui était perçu comme un rêve pour les femmes membres de l’Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche et assimilées de Côte d’Ivoire (Uscofep-ci), est désormais une réalité pour ces dernières.

Ces dames qui exercent dans la vente de poissons divers, ont signé une convention avec une société immobilière, ARONIA Geo et Énergies. La cérémonie de signature s’est tenue le samedi 9 janvier 2021, dans un complexe hôtelier à Yopougon. Cette convention devrait donc permettre aux femmes de l'Uscofep-ci de s'octroyer un toit.

Dame Dion Somplehi Micheline, la présidente de l’uscofepci, a exprimé sa joie suite à cette convention. Pour elle, ce partenariat est une véritable aubaine dans la mesure où cela faisait des lustres que ces femmes attendaient un tel partenariat.

Elle a déclaré que les femmes, mères de familles qui exercent dans le domaine de la vente des poissons frais, fumés, frits, séchés et autres, vivent depuis dans des conditions difficiles. Une aide extérieure était très attendue; et celle de la société immobilière ARONIA est donc la bienvenue.

''Chez nous à ARONIA Geo, on ne rêve pas. On construit. Donc, ce projet n’est plus un rêve mais une réalisation qui se fera'', a déclaré Kallou Bi Golé, gérant de cette structure.

À l’écouter, les différentes maisons qui seront construites, auront pour modalité, la location-vente. Notons que la pose de la première pierre est prévue pour très bientôt dans la localité de Songon.