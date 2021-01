Elections à Sirasso: Pourquoi le RHDP doit choisir Maïmouna Ouattara

Déléguée associée RHDP dans la localité du Kafingué qui comprend Sirasso, Kanoroba et Nafoun, dans la région du Poro, Mme Ouattara Maïmouna, épouse Soro, est candidate à la candidature pour le compte de son parti aux élections législatives du 06 mars 2021.

Mme Maïmouna Ouattara (RHDP-Sirasso): "Je suis dans la droite ligne de la vision du Président Ouattara"

Les états-majors des partis politiques sont à pied d’œuvre pour désigner leurs candidats pour les législatives. Dans bien de localités du pays, notamment dans le Kafingué, Mme Maïmouna Ouattara espère être le choix du RHDP, son parti. « Notre regard est rivé sur le président du parti, le président Alassane Ouattara, qui a pris des engagements forts en faveur du leadership féminin », a déclaré, dans une interview au journal Le Rassemblement, Ouattara Maïmouna, candidate à la candidature du RHDP.

«J’ai déposé mes dossiers de candidature depuis le 29 décembre 2020 et j’ai bon espoir que je serai retenue pour le compte de mon parti. Mon optimisme est basé sur les promesses ou engagements du président Alassane Ouattara », a-t-elle fait savoir. La déléguée associée du RHDP de la zone de Kafingué ne doute aucunement de ses capacités à porter haut le drapeau du Parti au soir du 6 mars 2021 au cas où la direction du Parti portait son choix sur elle.

«Depuis plusieurs années, je me suis engagée auprès des populations de Kafingué et notamment les femmes de la région. J'ai appris à connaître et à comprendre leurs besoins. Je me suis tenue à leurs côtés pour défendre leurs intérêts en tant que citoyenne. C'est dans la continuité de ces actions que j'ai menées auprès des femmes et des jeunes de la région depuis plus d'une décennie, que je me présente aux législatives », a-t-elle justifié. Pour Maïmouna Ouattara, sa proximité et sa connaissance du terrain lui donnent entièrement la légitimité de se porter candidate.

«J’ai bon espoir comme je viens de le dire. Parce que la population (les jeunes et les femmes du Kafingué), se reconnait à travers ma modeste personne. Je n’ose donc pas croire que ma candidature ne sera pas retenue pour la bonne raison que je suis dans la droite ligne de la vision du chef de l’Etat pour les femmes», a martelé Mme Ouattara. Les candidats retenus par le RHDP, devraient être connus avant la fin de cette semaine, à l’issue d'une réunion du comité de validation, prévue à cet effet.

Quoi qu'il en soit, la direction du RHDP a le choix entre cette brave dame dont l'engagement politique au RHDP n'a jamais fait défaut et Kanigui Soro, député sortant de Sirasso et ancien proche de Guillaume Soro, revenu au RHDP.