États-Unis - Washington, D.C: L’ Ambassade de Côte d'Ivoire fermée

L'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington, D.C, l'une des 1781 représentations étrangères aux États-Unis, est momentanément fermée au public pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19 qui fait rage au pays de l’oncle Sam.

Fermeture de l' Ambassade de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis: "Une procédure d'urgence" en place

Cette information qui émane du Chargé d’affaires a.i Dieket Sanganoko Minata, fait état de ce que "l’Ambassade sera fermée jusqu’à nouvel ordre", a annoncé l’Ambassade de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, dans une note de service. Cependant, "le fonctionnement se poursuivra par télétravail", précise la note d’information. En outre, "les demandes de visas et l’établissement des passeports biométriques ainsi que des actes consulaires sont suspendus jusqu’au 1er février 2021", ajoute le Chargé d’Affaires.

En cas de voyage vers la Côte d’Ivoire, « une procédure d’urgence pour l’obtention d’un visa d’entrée en Côte d’Ivoire (E-visa) est disponible sur le site suivant :www.snedai.com/E-visa», a souligné M. Dieket Sanganoko. L'Etat de Washington, D.C. qui enregistre au moins 186 représentations étrangères dont l'ambassade de Côte d'Ivoire, au nombre des 142 représentations diplomatiques et consulaires ivoiriennes dans le monde.

La Côte d'Ivoire possède actuellement 47 ambassades à l'étranger, ainsi que 88 consulats et autres représentations. Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, compte 50 ambassades ; en outre, on dénombre en Côte d'Ivoire 24 consulats et autres représentations.

Chaque année, environ 55 mille personnes du monde entier, dont plus de 2000 ivoiriens, participent aux programmes d’échanges du Département d’État américain.

Il s’agit du programme Fulbright et Humphrey ; le Young African Leadership Initiative (YALI), le Mandela Washington Fellowship, le programme des Visiteurs Internationaux (IVLP) ; le Community College Initiative Program (CCIP) ; le programme Study of U.S. Institutes (SUSI), et bien d’autres.

Au sein de cette importante communauté d’anciens bénéficiaires des programmes d’échanges, se trouvent d’éminentes personnalités dont l'ancien Vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, les nouvelles Sénatrices Namizata Sangaréhttps://www.afrique-sur7.fr/421295-droits-de-lhomme-namizata-sangare-cndh-en-cote-divoire, Dr. Marie Paule Kodjo et Bamba Sindou.

Sur le plan économique, en Côte d’Ivoire, une quarantaine d’entreprises américaines qui sont actives, avec la possibilité d’exporter vers les États-Unis plus de 6000 produits sans frais douaniers. Il y a un an environ, la chambre de commerce américaine en Côte d’Ivoire inaugurait ses bureaux à Abidjan avec pour objectif d’établir un pont de rencontre pour tous les investisseurs américains qui sont intéressés par la Côte d’Ivoire et qui ont un blocage au niveau de la langue.