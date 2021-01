Joe Biden annonce un plan de relance de 1900 milliards de dollars

Un plan de relance de l’économie de 1900 milliards de dollars aux Etats-Unis. C’est ce que Joe Biden, le président américain qui entre en fonction le 20 janvier prochain, a dévoilé jeudi 14 janvier 2021.

Plan de relance économique : « Agir maintenant », selon Joe Biden

A moins d’une semaine de son investiture, Joe Biden, le président élu, a annoncé et défendu jeudi soir dans une allocution télévisée, un vaste plan de relance économique à 1900 milliards de dollars, censé sortir les États-Unis de leur pire crise depuis les années 30. Le successeur de Donald Trump à la Maison Blanche, face à l’ampleur de la crise économique, affirme « ne peut pas se permettre de rester les bras croisés ». Depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, il a défendu cette aide baptisée « plan de sauvegarde ».

« Nous avons l’obligation morale d’agir de manière décisive », a lancé Joe Biden. Il veut notamment venir en aide aux familles, aux petites entreprises et aux minorités et accélérer la distribution des vaccins. « Ce n’est pas difficile de voir que nous sommes au milieu d’une crise économique et sanitaire qui n’arrive qu’une fois sur plusieurs générations; nous devons agir et nous devons agir maintenant », a lancé Joe Biden après avoir égrené les difficultés auxquelles sont confrontés les Américains. Il a détaillé les mesures qu’il entend mettre en œuvre.

« Mercredi un nouveau chapitre commencera », a fait savoir Joe Biden avant d’afficher son optimisme. « Nous nous en sortirons mieux qu’au moment où nous sommes entrés dans cette crise ».

Les démocrates favorables, les républiacins prudents

Les républicains risquent, cependant de s’opposer au « plan de sauvegarde », eux qui ont vanté récemment les vertus de l’orthodoxie budgétaire après avoir pourtant voté au printemps un plan d’aide de 2200 milliards de dollars voulu par le président républicain Donald Trump. Au Sénat, ils avaient bloqué fin 2020 tout plan de soutien économique comprenant des fonds pour les municipalités.

Les démocrates des deux chambres ont, eux, assuré de leur soutien: «Nous allons nous mettre tout de suite au travail pour transformer en législation, qui sera adoptée par les deux chambres et ratifiée en loi, la vision du président élu Biden», ont réagi Chuck Schumer et Nancy Pelosi dans un communiqué commun.

Aides supplémentaires au chômage prorogées

Pour ce qui est des aides supplémentaires au chômage, dont 18 millions d'Américains vivent toujours, elles seront prolongées jusqu'à fin septembre ainsi que la possibilité de prendre un congé maladie payé en cas de contamination au Covid-19. Prolongation de la suspension des expulsions locatives et saisies immobilières jusqu'à fin septembre ou encore aide alimentaire renforcée, figurent également dans ce texte.

Ces mesures avaient été mises sur pied en mars 2020, dans le cadre du gigantesque plan de relance de 2200 milliards de dollars, le Cares Act, qui avait été adopté en moins de deux semaines par les démocrates et les républicains. Le plan de Joe Biden prévoit également un dispositif législatif pour prolonger ces aides tant que nécessaire.