Côte d’Ivoire: Guillaume Soro reçoit un soutien de taille

Guillaume Soro, le président du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS), n'est pas totalement isolé comme tentent de le faire croire ses détracteurs politiques. Dans la déclaration ci-dessous adressée suite au lancement du projet de fusion des mouvements et partis politiques affiliés à GPS, Jules Brou, membre de Générations et peuples solidaires, appelle à l’unité au sein des Soroïstes et réaffirme son soutien à Guillaume Soro.

Jules Brou (membre de GPS ): "La raison d'être (...), c'est de soutenir l'action de Guillaume Soro et de GPS"

(...) Je voudrais tout d’abord m’adresser à chaque membre du Comité d’Orientation et de Coordination de Générations et Peuples Solidaires (GPS) , et à travers vous, à tous nos adhérents , à tous nos sympathisants. Vous ne soupçonnez peut-être pas quel encouragement, quel bonheur, constituent pour nous, pour moi , pour le Président de GPS de vous savoir toujours autant déterminés et toujours présents, à montrer votre dévouement pour cette noble cause de la démocratie et vos réactions favorables observées suite au discours de vœux du nouvel an 2021 prononcé par le porte-parole principal de Ensemble avec Soro 2020 ! (ES 2020!) que je suis , où l’on manifestait la volonté de la transmutation de notre entité dans l’optique d’une synergie d’actions entièrement dévouées à Générations et Peuples Solidaires (GPS), votre satisfaction exprimée après la résolution N•001 /2021 du Comité d’Orientation et de Coordination (COC) en date du 16 janvier 2021 relativement à une doléance faite au président de GPS réclamant « Le foisonnement de partis politiques et mouvements, à bien des égards, peut conduire à un désordre et à une dispersion de nos forces et de nos énergies, mais aussi servir la cause d’agendas cachés. »

Ce bonheur partagé, je le comprends, parce que l'union, c'est vous qui l'avez voulue, et cette union ,c'est encore vous qui êtes entrain de la construire. Les mouvements et les partis politiques en soutien sont essentiels puisqu’ils favorisent la participation de plusieurs courants , de plusieurs couches sociales et la prise en charge collective qui sont des fondements même de la démocratie. Ils ont cependant leurs limites politiques.

La conquête du pouvoir politique demeure un passage obligé si l’on vise un changement à l’échelle de la société. Cette fusion concrétisera l’unité des partis et mouvements affiliés à Générations et Peuples Solidaires (GPS) et des adhérents à GPS . Le profond désir de réussir cette unité, la maturité des membres et des composantes de GPS, favoriseront la naissance d’une nouvelle culture politique. S’imposera alors la vision d’une entité , en rupture définitive avec le concept de parti d’avant-garde.

Le GPS continuera d’appuyer des luttes sociales, dont il se fera également le porte-parole sur le front électoral. Une vision individualiste et morcelée ne porte pas à considérer de prime abord. Il nous est apparu, en effet, que dans la période difficile que notre pays traverse aujourd'hui, ce que les Ivoiriennes et les Ivoiriens, qui sont proches de nous, attendaient de nous, ce n'était pas le spectacle de nos divergences, mais la manifestation de notre union, et je suis heureux que le président Guillaume Kigbafori Soro soit à l’écoute de ses concitoyens.

L’un des défis les plus importants d’un mouvement politique et citoyen émergent comme Générations et Peuples Solidaires est sans doute la cohérence et la congruence de ses pratiques de manière à donner le goût de l’engagement politique et à réveiller les espoirs populaires asphyxiés par la culture politique dominante actuelle.

C’est pourquoi je voudrais apporter au nom du collectif Ensemble avec Soro 2020! un soutien et une adhésion à ce projet de fusion. Seule une organisation politique structurée peut présenter un programme faisant la synthèse des revendications du peuple , les intégrer en un projet global de société et canaliser les forces dans cette direction. Le moment est venu de se rassembler derrière GPS , une entité produit de l’unité et crédible qui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire séparément.

Certes cela va demander beaucoup d'efforts, c'est vrai, beaucoup d'esprit de sacrifice, beaucoup de patience, parfois, et aussi beaucoup d'enthousiasme, mais nous devons le faire pour la Côte d’Ivoire , pour les Ivoiriens ! C’est pour faire en sorte que le mouvement citoyen et politique GPS réussisse et qu'au-delà de GPS , réussisse la modernisation de la Côte d’Ivoire . Oui la raison d'être de ES 2020! , c'est de soutenir l'action de Guillaume Soro et de GPS . Alors, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que cela marche. Nous allons d'abord essayer de vous apporter la force de l'union.

Nous voudrions aussi vous apporter la force de nos convictions, parce que GPS ne sera pas vraiment nouveau si elle n'est qu'une organisation, si elle n'est qu'une machine à donner des investitures, si importantes qu'elles soient . Il faut qu'elle soit plus, il faut qu'elle soit une communauté d'hommes et de femmes qui partagent un même idéal, et qui soient porteurs dans le pays des mêmes valeurs. Avec ce nouveau logiciel nous partons pour une reconquête du terrain des idées, qui doit être la mission essentielle de GPS.

Oui, nous avons confiance dans le don qu'a Guillaume SORO de comprendre et de rassembler les Ivoiriens . Oui, nous avons confiance dans la capacité de l'équipe qui se construit depuis des années à mettre en œuvre les réformes dont la Côte d’Ivoire a besoin. Oui, nous avons confiance dans la volonté de GPS d'entraîner l'adhésion des Ivoiriens en opposant systématiquement à la démagogie la pédagogie.

Oui, nous avons confiance dans le génie de la Côte d’Ivoire , au milieu des soubresauts qui ont toujours marqué son histoire, à se renouveler et à reprendre le rang qu'elle mérite en Afrique et dans le monde. Et c'est donc avec confiance que je dis, au terme de mon propos , Vive Générations et Peuples Solidaires , Vive le Président de tous les Adhérents à GPS, Vive la Côte d’Ivoire.

Fait à Paris, le 20 janvier 2021

Jules BROU

Membre de GPS