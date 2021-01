Comité de normalisation de la FIF : Sam Etiassé plie l'échine

Le comité de normalisation de la Fif a pris fonction, jeudi 21 janvier 2021, en présence du préfet hors grade, Sam Etiassé.

Sam Etiassé souhaite la bienvenue au comité de normalisation

Nommé par la FIFA, le 14 janvier 2021, le Comité de Normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) va effectivement démarrer sa mission. Mme Dao Gabala Mariam (Présidente), Professeur Martin Bléou (Membre) et Me Adou Abé Simon (Membre) ont officiellement été installés au siège de ladite fédération, jeudi 21 janvier 2021 par le Directeur de Cabinet du Ministère des Sports, M. Alla Yao François.

"Le Ministre veut que la paix revienne dans le football. Sa position vise à accompagner ce processus qui nous a été imposé. L'accompagner pour une réussite totale. J'invite tous les acteurs du monde sportif à les accompagner dans leur mission. Leur victoire sera notre victoire. C'est vrai qu'on ne pourra pas s'entendre sur tout mais on doit s'entendre sur l'essentiel", a lancé le représentant de Danho Paulin.

Et de poursuivre: "ce qui doit nous reunir, c'est la candidature de Jacques Anouma à la Caf, c'est la Can 2023 au Cameroun. On peut donc mettre nos querelles entre parenthèses. Dans tous les cas, le dernier mot revient aux clubs. Ce sont eux qui vont adopter les textes. Ce sont eux qui vont également voter", a affirmé le représentant du ministre des Sports.

Le directeur exécutif de la Fif, Sam Etiassé, était également présent à l'installation dudit comité. Lui qui s'y était formellement opposé, menaçant même de saisir le Tribunal arbitral du sport (Tas), semble avoir plié l'échine, puisqu'il a souhaité la bienvenue à la sénatrice Dao Gabala et à ses collaborateurs. "Je veux souhaiter la bienvenue à madame la Présidente et aux autres membres du Comité de normalisation de la FIF. Nous, au niveau du comité exécutif, savions que vous êtes déjà installés depuis le 14 Janvier. Bon vent à vous", a indiqué le préfet hors grade, Sam Etiassé.

Quant à Mme Dao Gabala Mariam, elle a exhorté les acteurs du football ivoirien à l'union afin que le Comité de normalisation puisse achever sa mission avant la Can 2023 qui se disputera en Côte d'Ivoire. Aussi, veut-elle que cela se fasse dans la transparence pour ramener la confiance, la responsabilité citoyenne et le professionnalisme.