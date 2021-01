Tout change à la FIF ce jeudi, ce qui va se passer avec Mme Dao Gabala

Le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de Football (FIF) sera installé, dans l’ après-midi du jeudi 21 janvier 2021.

FIF: Le comité de normalisation officiellement installé ce jeudi

Désigné le 14 janvier dernier, c’est ce jeudi 21 janvier 2021 que sera installé le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, apprend-on d’un communiqué officiel. « Le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF) a le plaisir d'informer les clubs, le public sportif, la presse nationale et internationale qu'il procédera le jeudi 21 janvier 2021 à 15 heures GMT, au siège de la FIF, à la cérémonie officielle d'installation », rapporte le communiqué. Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé, en décembre 2020, de nommer un comité de normalisation pour la fédération ivoirienne de football en vertu de l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA.

Cette décision, explique la faitière du football mondial, résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA. « Après plusieurs mois d’échanges avec la FIF, cet échec a été attribué à des lacunes intrinsèques au sein des processus et structures de gouvernance de la fédération, et notamment des contradictions au sein des statuts et du code électoral de la FIF qui n’ont pour le moment pas pu être résolues et qui ont eu un impact significatif sur la procédure électorale déficiente menée à bien. Il a également été tenu compte du fait que le mandat de l’exécutif a déjà pris fin », explique la FIFA dans sa décision.

La sénatrice ivoirienne, Mariam Dao Gabala, a été portée le 14 janvier dernier, à la tête de ce comité de normalisation qui aura la charge de gérer les affaires courantes de la FIF et de l’organisation de l’élection d’un nouveau comité exécutif de la fédération ivoirienne de football. Pr Professeur Martin Bléou et Me Abé Adou, l’épauleront dans sa tâche.