UNG : Stéphane Kipré prend une importante décision,

Stéphane Kipré, le président de l'Union des nouvelles générations (UNG), un parti politique de l'opposition, vient de prendre une importante décision. Le gendre de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé dans un communiqué la dissolution du secrétariat général de l'UNG.

Stéphane Kipré dissout le secrétariat général de l'UNG

Le communiqué publié le dimanche 24 janvier 2021 et signé des mains de Stéphane Kipré ne donne pas les raisons d'une telle décision. On apprend juste que le président de l'UNG a décidé de la dissolution du secrétariat général de l'Union des nouvelles générations (UNG). La note précise également que la présente décision annule toutes les décisions antérieures contraires. Elle sera publiée partout où besoin sera et conservée dans les archives du parti. Ci-dessous le communiqué