Candidat RHDP à Agboville, Adama Bictogo: "Mon élection est déjà gagnée"

Recevant les jeunes et les femmes, dimanche 24 janvier 2021 à Agboville, dans un complexe hôtelier de la ville, Adama Bictogo, le député sortant, a dit placer son prochain mandat sous le sceau de la jeunesse et de l’autonomisation des femmes.

Adama Bictogo confie sa candidature aux jeunes et aux femmes d’Agboville: "C’est bouclé, c’est géré"

« Nous avons choisi beaucoup de femmes dans notre équipe parce que ce mandat est placé sous le sceau de la jeunesse et de l’autonomisation des femmes. La direction de campagne sera menée par les femmes avec à leurs côtés des jeunes. Mais, c’est vraiment les femmes qui vont porter la campagne. Chères sœurs, chers jeunes, je réussirai bien la mission que le Président Alassane Ouattara m’a confiée lorsque le 06 mars prochain, vous allez me porter à la tête de la commune en tant que député. Vous devez porter cette candidature d’une équipe soudée afin de poursuivre les actions de développement à Agboville et dans toute notre région. C’est avec vous que je veux aller loin », a expliqué le directeur exécutif du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix(RHDP). Et d’ajouter : « Au-delà des partis politiques, nous sommes d’abord des frères. Nous sommes tous, une famille. Ici à Agboville, nous voulons préserver la fraternité car c’est l’amour qui nous guide ».

On se rappelle, il y a quelques semaines, de vives contestations avaient alimenté le débat politique dans la chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa, réputé acquise au FPI (Front populaire ivoirien) lorsque Adama Bictogo, appelé affectueusement "Diamant noir", a exprimé son intention de briguer un autre mandat au parlement. «Bictogo ne sera plus le porte-parole du peuple d’Agboville. Il est là par défaut, car nous avons refusé de participer à toutes les élections. Cet état de fait doit être rapidement corrigé », avait lâché Blaise Lasme, l’un des responsables de la jeunesse du parti de Laurent Gbagbo et fils de la région.

Les législatives du 06 mars seront un défi pour l’opposition d’Agboville qui part pour l’heure en rang dispersé face au PDG du groupe SNEDAI. « Femmes d’Agboville, votez Bictogo pour que ma victoire soit la victoire des femmes. Grâce à vous, l’élection est déjà gagnée. C’est bouclé, c’est géré. Chères mamans, chères sœurs, chers jeunes, ma victoire vous appartient », Adama Bictogo qui a pour suppléant une dame, colonel Anne-Marie Brou.

Tizié T.

Correspondance particulière