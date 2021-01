Législatives: Duel à Cocody entre Issiaka Sangaré (FPI) et Yasmina Ouégnin

Issiaka Sangaré, proche collaborateur de l’ex-Premier ministre Pascal Affi N’guessan, représentera le FPI lors des élections législatives du 6 mars 2021 dans la circonscription électorale de Cocody.

Législatives 2021: Issiaka Sangaré (FPI) va croiser le fer avec Yasmina Ouégnin (PDCI-EDS) et Koalla Celestin (RHDP)

Le Front populaire ivoirien a porté son choix sur son secrétaire général Issiaka Sangaré pour défendre ses couleurs à Cocody lors des prochaines élections législatives. Mission certes difficile mais pas impossible pour ce juriste de formation qui croit fermement en ses chances de relever le défi face à ses adversaires du RHDP et de la coalition PDCI-EDS.

Adjoint au maire sous Gomont Diagou, entre 2002 et 2013, le frère cadet de feu Aboudrahamane Sangaré, ex fidèle lieutenant de Laurent Gbagbo, avait échoué à se faire élire député lors des élections législatives de décembre 2016. 5 ans plus tard, ce proche de Pascal Affi N’guessan, se lance à nouveau dans la course, avec cette fois I’objectif bien défini de remporter les deux sièges de Cocody.

À 57 ans, ce diplômé de l'ENA et actuellement consultant en management et organisation à l'international, compte apporter sa contribution aux débats à l'Assemblée nationale avec une liste constituée de jeunes et de femmes dynamiques. Il aura en face de lui plusieurs candidats dont celui du PDCI et du RHDP. Les partis d'opposition, ne se sont pas entendus sur la mise en place de listes communes pour aller aux législatives. Le représentant du FPI aura face à lui la candidate Yasmina Ouégnin du PDCI-RDA et Koalla Celestin et Noël Affoue Delphine, du RHDP.