Législatives/ Yasmina Ouegnin défend les couleurs du PDCI à Cocody

Yasmina Ouegnin effectue-t-elle un retour à la maison après avoir été réélue en tant qu'indépendante aux élections législatives de décembre 2016 ? La fille de Georges Ouegnin, ancien directeur de protocole de feu Félix Houphouët-Boigny, est en lice pour les législatives du 6 mars 2021 sous la bannière du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d'Henri Konan Bédié.

Législatives : Yasmina Ouegnin a déposé sa candidature

Yasmina Ouegnin, candidate aux législatives dans la commune de Cocody, a déposé son dossier de candidature le samedi 23 janvier 2021. La députée sortante qui avait été élue en tant que candidate indépendante en décembre 2016, revient cette fois-ci sous la bannière du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire). On se rappelle qu'après des dissensions avec la direction du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire, Yasmina Ouegnin s'est présentée aux législatives de décembre 2016 en qualité d'indépendante dans la commune de Cocody. Elle a même réussi à terrasser Affoussiata Bamba Lamine, la candidate du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Cinq ans plus tard, Yasmina Ouegnin revient à la maison. Samedi 23 janvier 2021, l'opposante ivoirienne a déposé son dossier de candidature. "Après moultes péripéties liées à la constitution des dossiers individuels et de listes dans le temps imparti, hier, vendredi 22 janvier, un peu après 17 h, nous avons pu déposer notre candidature à la CEI", a fait savoir l'ancienne adversaire de l'avocate de Guillaume Kigbafori Soro. Elle représente la liste PDCI-EDS "Union pour réconcilier les Ivoiriens" en compagnie de ses suppléantes Chantal Brou et de Mireille Niango, ainsi que de son colistier Lansiné Soumahoro Kety.

Yasmina Ouegnin a tenu à féliciter "les membres de la dynamique équipe de la Maison du Parti, qui, depuis plusieurs jours, se relaient et enchaînent les heures de travail pour accompagner les différents candidats dans diverses démarches administratives, s'assurant ainsi que tous les documents de leurs dossiers de candidatures sont en conformité avec les exigences de la CEI".