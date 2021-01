Nouveau gouvernement: Tout sur les tractations, Hamed Bakayoko éjecté?

Hamed Bakayoko, l’actuel Premier ministre ivoirien, pourrait perdre la primature qu’il occupe officiellement depuis le décès de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly, survenu le 8 juillet 2020.

Patrick Achi ou Jean Claude Brou, pour remplacer Hamed Bakayoko à la Primature?

Selon Africa Intelligence, le président ivoirien Alassane Ouattara envisagerait de procéder, dans le prochain gouvernement qui devrait probablement voir le jour au lendemain des élections législatives du 6 mars 2021, à la nomination d’un technocrate au poste de Premier ministre, en remplacement d' Hamed Bakayoko. Une short-list a d’ores et déjà été arrêtée et les deux noms qui figurent en pôle position, sont ceux de l’actuel secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, et de Jean Claude Brou, l’Ivoirien qui assure depuis 2017, la présidence de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO).

Patrick Achi était déjà pressenti pour occuper ce poste au lendemain du décès d' Amadou Gon Coulibaly, mais le président Alassane Ouattara avait préféré, à la dernière minute, l'intérimaire Hamed Bakayoko qui occupait ce poste depuis l'évacuation en France de feu Amadou Gon Coulibaly en mai 2020, pour des soins de santé. Le média affirme toutefois que si l'un des deux favoris précités à la succession du "Golden boy", n'était pas retenu au sprint final, le président Ouattara n’aurait d’autre choix que de reconduire dans ses fonctions le Premier ministre Hamed Bakayoko.

Autre révélation faite par Africa intelligence, c’est le départ annoncé du prochain gouvernement de plusieurs cadres du RHDP, notamment Kandia Camara, Kobenan Kouassi Adjoumani ou encore Raymonde Goudou; tous sexagénaires et qui totalisent pour la plupart, plus de 10 années de présence ministérielle. Des points de chute, pourraient leur être trouvés néanmoins, comme c'est le cas pour Kandia Camara qui pourrait être nommée à la tête de la Grande chancellerie en remplacement de Henriette Dagri Diabaté (85 ans).

Adama Bictogo, lui, devrait probablement effectué son retour au gouvernement, même s’il aurait préféré une nomination à la tête du Conseil économique, social culturel et environnemental (CESEC). Des portefeuilles pourraient par ailleurs être ouverts à des cadres de l'opposition, notamment du PDCI et autres transfuges de la scène politique ivoirienne.