Crise agricole en Inde: Les fermiers en colère, New Delhi accuse le Canada

En Inde, les agriculteurs manifestent à New Delhi et défient la Police, la crise agricole indienne devient une crise diplomatique entre New Delhi et Ottawa.

Inde: La révolte des fermiers et agriculteurs ne faiblit pas

Alors que la Cour suprême a suspendu les trois lois que contestent les paysans depuis près de deux mois, des dizaines de milliers d'agriculteurs ont rejoint la capitale, New Delhi, devenue une ferme géante ce mardi 26 janvier 2021.

La manifestation, autorisée par la police, a eu lieu en pleine fête nationale mais cela fait des mois que les paysans indiens sont en colère et ils ont exprimé dans la matinée leur mécontentement.

La Cour suprême a décidé, mardi 12 janvier, de suspendre les trois réformes gouvernementales qui suscitent depuis quarante-neuf jours la colère du monde agricole.

Des milliers de paysans, venus principalement des États du Pendjab et de l’Haryana, les deux plus importants producteurs de riz et de blé de l’Inde, bloquent depuis le 26 novembre 2020 plusieurs autoroutes d’accès à New Delhi pour exiger le retrait de ces textes libéralisant la commercialisation des produits agricoles, adoptés le 20 septembre par le Parlement sans aucune concertation préalable avec les syndicats agricoles.

Dans une lettre en date du 14 décembre 2020, 22 anciens ambassadeurs indiens accusent le Canada de s’immiscer dans la politique intérieure indienne et de politiser la rétention des votes de la communauté sikhe canadienne.

En effet, le 30 novembre dernier, dans une allocution offerte à l’occasion du 551e anniversaire de naissance de Guru Nanak, fondateur de la religion sikhe, le premier ministre Justin Trudeau affirmait que le Canada défendrait toujours le droit de manifester sans violence. Trudeau faisait ainsi référence à la mobilisation sans précédent des fermiers indiens contre la dérégulation des tarifs agricoles imposée par le gouvernement central en septembre dernier et culminant, le jour même de son allocution, en un blocage de la capitale nationale en raison de la convergence de dizaines de milliers de fermiers vers Delhi.