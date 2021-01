Titrologie du 27 janvier 2021: "RHDP: Mabri, Amon Tanoh, Soro et Affoussiata négocient"

Titrologie du 27 janvier 2021- Les élections législatives et la question de la libération des prisonniers politiques, utile à la décrispation de l’atmosphère politique, occupent l’essentiel de l’actualité ivoirienne de ce mardi.

Titrologie du 27 janvier 2021 : « Que font encore Lobognon, Gbalet et autres en prison ? »

« Voici le Commando du PDCI-RDA », lit-on à la Une du Bélier Intrépide. Le tabloïd ivoirien livre la liste définitive des candidats par circonscription électorale du parti d’ Henri Konan Bédié pour les élections législatives du samedi 6 mars 2021.

Pour le candidat Dibaho Dodo Amedée, en lice dans la circonscription électorale de Ibogué, qui s’exprime à la manchette de Le Nouveau Réveil, « C’est la discipline qui fera gagner le PDCI-RDA ».

Ailleurs dans les autres formations politiques, notamment au RHDP du président Alassane Ouattara, le choix des candidats, continue de susciter le courroux de certains recalés.

C’est le cas pour Metola Coulibaly qui entend défier le RHDP, son parti, au matin du 6 mars prochain, révèle Soir Info. Le Patriote qui semble minimiser toutes ces dissensions internes, croit savoir que le « RHDP va corriger l’opposition le 6 mars prochain ».

Pour le Bélier, c’est plutôt la perte de Ouattara et du régime RHDP, qui se dessine. Outre les législatives 2021, le titrologue peut consulter dans la titrologie du 27 janvier 2021, les questions relatives à la réconciliation nationale, notamment la libération des "prisonniers politiques" et le retour en Côte d’Ivoire des exilés.

Ainsi s’interroge Générations nouvelles sur le « pourquoi du maintien en détention des proches de Guillaume Soro », plus de 13 mois après leur arrestation. « Que font encore Lobognon, Gbalet et autres en prison ? », s’interroge également Notre Voie, suite à l’accord issu du dialogue politique entre gouvernement et opposition.

Le Nouveau Réveil, lui, revient sur l’appel des Évêques et archevêques, lancé dimanche dernier à l’endroit des autorités ivoiriennes. "Nous appelons à la libération des prisonniers politiques et au retour des exilés", lit-on à la Une du journal.

L'Essor, pour sa part, revèle que plusieurs ex-cadres du RHDP, notamment Amon Tanoh, Affoussiata Bamba, Guillaume Soro et Mabri Toikeusse négocieraient discrètement leur retour au sein de la mouvance présidentielle.