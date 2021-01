Législatives : Kandia Camara sonne la mobilisation des femmes RHDP

En prélude aux législatives ivoiriennes prévues pour le samedi 6 mars 2021, Kandia Camara, membre du directoire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), lance un vibrant appel aux femmes du parti d'Alassane Ouattara.

Comment Kandia Camara prépare les législatives

Les élections législatives auront lieu le samedi 6 mars 2021. Le président ivoirien Alassane Ouattara a donné le ton à ses proches à propos de la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. À moins de deux mois de la tenue des législatives, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) ne veut pas se laisser surprendre par ses adversaires politiques. C'est dans cette optique que Kandia Camara échange avec toutes les femmes candidates retenues ou non ainsi que les femmes suppléantes des candidats du RHDP, le mercredi 27 janvier 2021.

C'est le siège annexe du parti au pouvoir qui a été choisi pour abriter cette importante réunion. Le communiqué publié par la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle n'indique pas l'ordre du jour de la rencontre. Mais on peut aisément deviner que les discussions tourneront essentiellement autour de la stratégie pour obtenir plus de voix lors de l'élection des députés le 6 mars 2021. Il faut noter que Kandia Camara est candidate à Abobo.

Quand Kandia Camara annonce la bataille d'Abobo

Lundi 20 janvier 2021, Kandia Camara, membre du directoire du RHDP, s'est entretenue avec les 12 candidats aux législatives de son parti politique en lice à Abobo. La "Péré" nationale, consciente de la rude bataille qui s'annonce dans la commune d'Hamed Bakayoko, a-t-elle préféré préparer mentalement ses interlocuteurs en vue de s'octroyer la majorité à l'Assemblée nationale.

"Aujourd’hui, ce que tout le monde attend de nous, c’est certes la victoire du RHDP à Abobo, mais surtout il nous faut une victoire avec un taux de participation avoisinant celui de la présidentielle à savoir 56,66 %", a fait savoir l'ancienne secrétaire générale du Rassemblement des républicains (RDR) dans un message de campagne électorale avant l'heure.

Le RHDP aura fort à faire pour rafler la majorité à l'Assemblée nationale, car les autres formations politiques, notamment le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Front populaire ivoirien (FPI), sont décidées à faire barrage au parti au pouvoir. On peut le dire, actuellement, le scrutin législatif cristallise les attentions de tous les partis politiques.