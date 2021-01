Recalé par le RHDP, Ladji Konaté: « Pourquoi je suis candidat à Madinani»

Pour les élections du 06 mars 2021 dans la localité de Madinani, dans le nord de la Côte d’Ivoire, il faudra compter avec la candidature de Ladji Konaté, cadre du RHDP mais qui va en indépendant.

Madinani: Comment Ladji Konaté veut gagner les législatives pour remettre la victoire au Président Ouattara

Recalé par le RHDP, alors qu’il avait été désigné à l’unanimité lors d’un vote dit « Le vote de Dieu » par un comité de médiation des candidatures, Ladji Konaté a déposé son dossier à la CEI (Commission électorale indépendante). Il est donc candidat indépendant aux élections législatives de mars dans la circonscription électorale de Fengolo, Madinani, N’Goloblasso Communes et Sous Préfecture.

« Dans un peu plus d'un mois, auront lieu les élections législatives. Madinani a rendez-vous avec le renouveau, la rupture et le changement. Je le crois fortement : on ne peut pas innover, créer, soigner, éduquer et faire preuve de solidarité sans s’engager auprès de ses populations. On ne peut pas amorcer le développement en imposant des recettes et des choix qui ne tiennent pas compte des réalités et des conditions de vie des fils et filles de Fengolo, Madinani, N’Goloblasso Communes et Sous-Préfecture », déclare d’emblée Ladji Konaté. L’homme d’affaires, qui est conscient que sa décision de se porter candidat indépendant, suscite beaucoup d’interrogations au sein de son parti le RHDP, affirme que sa ‘’candidature ne dépend pas de lui’’ mais relève de la volonté des populations.

« J’ai gagné les primaires mais les gens ont refusé de suivre le choix de la base. Je n’avais pas déposé mes dossiers au RHDP. J’avais seulement déposé une lettre d’intention. Ma candidature ne dépend pas de moi. Nous avons toutes nos chances de remporter ces élections. La population croit en moi. Je suis RHDP. J’ai été directeur de campagne du président Ouattara. Je suis RHDP dans le sang. Je ne vais pas pour faire perdre le parti. C’est plutôt que si je ne vais pas à ces élections, que le parti pourra perdre. Je vais donc gagner pour donner la victoire au président de la République. La population aujourd’hui nous réclame, elle a confiance en nous », se justifie Ladji Konaté.

A en croire ce jeune cadre qui multiplie chaque jour les actions sociales en faveur des populations, Madinani a besoin aujourd’hui d’un fils capable de porter sa voix dans les plus hautes instances de prises de décisions afin que cela rejaillisse positivement sur ses habitants. « Ce n’est pas une affaire de jeunesse mais de leader. On a besoin d’une personne capable de porter haut la voix de Madinani à l’hémicycle. Ce sont les actes posés en faveur des populations qui parlent. Nous avons longtemps travaillé dans le silence; nous avons été aux côtés de nos parents. Nos parents ne sont pas ingrats. Ils sont reconnaissants de toutes les actions posées et c’est pourquoi ils nous ont demandé d’être candidat. Et je ne peux pas trahir cette confiance que la population de Madinani a mise en moi », insiste-t-il, comme pour dissuader tous ceux qui seraient tentés de négocier son quelconque retrait de la course.

« Je veux rendre à Fengolo, Madinani, N’Goloblasso Communes et Sous-Préfecture, leur voix. Je veux rendre à tous, le sens du devoir, du travail et de la solidarité. Je veux parler au nom des miens, porter à l’échelle nationale les attentes de chacun et des collectivités. Je veux rendre l’espoir en un avenir radieux et soutenir l’engagement de tous pour un destin commun (…) Je suis candidat indépendant aux élections législatives de ce 6 mars 2021, pour une circonscription solidaire, travailleuse et émergente. Si nous rêvons tous d'un véritable développement au profit de tous, il faut agir ensemble pour un Madinani nouveau ». Telle est la vision de Ladji Konaté.