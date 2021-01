Grosse colère d' Affi N' guessan contre le FPI pro-Gbagbo, les raisons

Pascal Affi N' guessan, président de la branche légale du Front populaire ivoirien (FPI), a saisi la Commission électorale indépendante (CEI) pour usage frauduleux du sigle et des symboles du FPI depuis l’annonce de la tenue des élections législatives du 06 mars 2021.

Affi N' guessan veut mettre fin à l'utilisation "frauduleuse" du logo du FPI

Dans un courrier adressé au président de la Commission électorale indépendante, Pascal Affi N'guessan s’insurge contre l’usage frauduleux du sigle et des symboles du Front populaire ivoirien, son parti, en cette période marquée par les préparatifs des élections législatives à venir.

« Depuis l’annonce de la tenue très prochaine des élections législatives du 06 mars 2021, il nous est donné de constater que des candidats, pourtant investis par d’autres partis et groupements politiques lors du dépôt de leur candidature à la CEI, se prévalent abusivement des attributs du Front populaire ivoirien pour promouvoir leur candidature sur les réseaux sociaux», dénonce Affi N' guessan.

L'ancien Premier ministre proteste « contre le comportement tendancieux de certains candidats auxdites élections, qui usent frauduleusement des couleurs, sigle, symbole et intitulé du Front populaire ivoirien ». Il rappelle que c’est à la CEI, institution chargée de l’organisation, de la supervision et du contrôle du déroulement de toutes les opérations électorales, qu’il revient de « veiller au caractère loyal du déroulé de la propagande électorale réalisée par les candidats lors des précampagne et campagne électorales ».

Pour Affi, il urge pour l’institution dirigée par le magistrat Coulibaly-Kuibiert, de mettre fin, conformément à ses attributs et missions, « à de pareils comportements attentatoires à la législation et aux usages locaux ». Pour rappel, Pascal Affi N’guessan et ses camarades de l’aile dure du Front populaire ivoirien (Les Gbagbo ou rien (GOR)) se disputent depuis bientôt 6 ans, la présidence du parti leader de la gauche ivoirienne. Les nombreuses tentatives visant à rapprocher les deux camps, ont toutes accouché d’une souris.