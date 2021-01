RHDP-Sikensi: Edima, le fils qui veut porter l’estocade au ‘’père’’ Aboh Faustin

Les élections législatives du 06 mars 2021 constituent un enjeu majeur pour le RHDP (parti au pouvoir) qui a décidé de mettre les bouchées doubles en alignant 255 candidats à la conquête des 255 sièges que comptent l’Assemblée nationale ivoirienne. Mais le hic se situe au niveau des choix de ces candidats.

Législatives à Sikensi: Quand le RHDP décide de lâcher la proie pour l’ombre

Alors que les législatives de mars prochain, s’annoncent rudes du fait du départ du PDCI de la coalition politique RHDP et de l’entrée dans le jeu électoral du FPI pro-Gbagbo, le parti au pouvoir, lui, se met la pression. Dans la région de l’Agnéby-Tiassa par exemple, plus précisément à Sikensi, le RHDP, sur proposition de la Coordination régionale dirigée par le tout-puissant Directeur général de l’AGEROUTE (Agence de Gestion des Routes), Demba N’Gou Pierre, a porté son choix sur N’Guessan Edima Emmanuel.

Un choix face auquel, confient des indiscrètions, le président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président du Parti, s’est montré quelque peu réticent mais a laissé faire sur insistance du coordonnateur régional. Le président national du Conseil national des jeunes de Côte d’Ivoire (CNJCI) a donc été préféré à Aboh Kouamé Faustin, député sortant et coordonnateur régional associé du RHDP dans l’Agneby-Tiassa.

«Les coordonnateurs régionaux ont fait leur choix. Mais je pense qu’à ce niveau, le coordonnateur régional propose quelqu’un qui arrive à peine sur la scène politique. Aboh est un homme politique de référence. Ils ont fait un choix, on prend acte », commente, mécontent, un militant du RHDP régional. Recalé par son parti, Aboh Faustin a néanmoins déposé son dossier de candidature auprès de la Commission électorale indépendante (CEI) et sera donc candidat indépendant. Ce qui réduit considérablement les chances de N’Guessan Edima Emmanuel, de remporter ces élections, surtout qu’en face de lui, il aura aussi N’Gata Brié Joseph, maire de Sikensi et délégué communal RHDP.

Selon des témoignages, Edima Emmanuel est ‘’un des fils formés politiquement’’ par Aboh Faustin avant d'être ‘’mis à la disposition de Demba Pierre pour siéger au conseil régional’’. Mais il se serait retourné aujourd’hui contre son ‘’père’’. « S’il y a un terrain qu’Aboh Faustin connait, c’est Sikensi. Il est le référent de Sikensi», prévient notre interlocuteur. Pour des observateurs avertis de la scène politique locale, le député sortant part favori à ces élections du 06 mars 2021; et ce, grâce à sa parfaite connaissance du terrain, son expérience électorale et sa proximité d’avec les populations.

Même si, aucune élection n’est gagnée d’avance, Aboh Faustin a toujours cru à la population, en ses valeurs intrinsèques et à son destin. « Ce n’est pas la première expérience. En 1995, toute la population de Sikensi l’attendait pour prendre la succession du Ministre Pascal N’Guessan Dikébié qui était député-maire. Le président Bédié avait autorisé qu’il (Aboh) soit le candidat du PDCI. Au dernier moment, comme toujours, il y a des personnes que j’appelle des coupeurs de routes en politique, qui sont intervenues pour dire que Aboh est ceci, Aboh est cela. Il est parti en indépendant en 2000 au moment où tout le monde voulait qu’il soit le candidat du PDCI mais il a refusé. C’était sa plus grande élection. Ses élections, il les a toujours gagnées en indépendant. Aboh est habitué », fait savoir notre source.

Nommé coordonnateur régional associé en charge du département de Sikensi par le Président Alassane Ouattara grâce à son parcours, son cursus et ses résultats sur le terrain, Aboh Faustin a été d’abord élu maire, secrétaire général de l’UVICOCI (Union des villes et communes de Côte d'Ivoire), Délégué départemental et membre du bureau politique du PDCI. Il est aussi membre fondateur du groupe parlementaire RHDP avant même sa transformation en parti unifié.

Directeur local de campagne du candidat Alassane Ouattara lors de l’élection présidentielle d’octobre 2020, Aboh Faustin a payé un lourd tribut de la désobéissance civile lancée par l’opposition. Sa résidence construite à Sikensi depuis plusieurs années, a été incendiés par des badauds, et tout son contenu, emporté jusqu'aux cables. Tant de sacrifices endurés qui auraient pu faire réfléchir par deux fois le RHDP dans les choix de ses candidats pour les législatives. Heureusement que seule la population décidera le 06 mars prochain celui qui la représentera à l’hémicycle.