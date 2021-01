Alain Lobognon bientôt libéré?: Ce qui arrive au député détenu à la Maca

Le député Alain Lobognon, arrêté le 23 décembre 2019 avec 14 autres personnalités proches de Guillaume Soro, est éligible à l’élection législative du 6 mars prochain en Côte d'ivoire. Ainsi en a décidé la Commission électorale indépendante (CEI) qui a dévoilé ce dimanche la liste des candidats.

Législatives 2021: Alain Lobognon et son suppléant Nanan Koffi déclarés candidats

La candidature d’Alain Lobognon a été validée ce dimanche par la CEI, laissant entrevoir des espoirs d’une probable libération du prisonnier politique, une fois élu.

L’annonce de l’éligibilité des candidats de la liste « Lumière et Espérance » aux législatives prochaines dans la circonscription électorale numéro 066 : Dahiri – Fresco – Gbagbam, a été faite par l’équipe de campagne qui en appelle à la libération de monsieur Alain Lobognon poursuivi pour « complot et atteinte contre l’autorité de l’État » et « diffusion et publication de nouvelles fausses ».

La candidature de ce cadre de GPS, le mouvement lancé par Guillaume Soro, n’est ni sous la bannière GPS, groupement qui refuse officiellement de prendre part à ces élections, ni sous l’étiquette de son parti le MVCI, mais en tant que candidat indépendant, comme en 2016.

Une candidature qui, selon un communiqué, est un « appel » à « toute la classe politique ivoirienne » à la « solidarité et à l’humanisme ». « Il ne veut pas baisser les bras et continuer à porter la voix du peuple », explique aussi son épouse Amira Lobognon qui réclame sa mise en liberté provisoire.

L’ancien ministre de la Promotion de la jeunesse qui a décidé de se porter candidat aux prochaines élections législatives, malgré ses déboires judiciaires, n’a toujours pas été jugé dans l’affaire du complot contre l’autorité de l’État.

En Février 2019, Alain Lobognon, qui avait été condamné à un an de prison ferme pour « divulgation de fausses nouvelles et incitation à la haine » en première instance, a écopé en appel d’une peine de six mois de prison avec sursis. Il avait été libéré dans la foulée.

Le lundi 23 décembre 2019, Alain Lobognon, ainsi que d'autres proches de Guillaume Soro, ont été arrêtés au siège de Générations et peuples solidaires (GPS), alors qu'ils se préparaient à tenir une conférence de presse sur le retour manqué de leur leader à Abidjan.

L'ancien député de Fresco, ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, croupit actuellement derrière les barreaux. Depuis son arrestation, il dénonce une détention arbitraire et politique.