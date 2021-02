Candidat aux Législatives, Alain Lobognon a-t-il lâché Guillaume Soro ?

Les élections législatives sont prévues pour se tenir en Côte d'Ivoire, le 6 mars prochain. Alors que GPS, mouvement politique de Guillaume Soro, a décidé de boycotter ce scrutin, Alain Lobognon, l'un des fidèles compagnons de l'ancien Président de l'Assemblée nationale vient de voir sa candidature validée.

Alain Lobognon - Guillaume Soro, les prémices d'un divorce programmé ?

Tout est parti en vrille pour le GPS, Générations et peuples solidaires, le 23 décembre 2019, dans la foulée du retour manqué en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro. L'ancien chef du Parlement ivoirien a en effet été contraint à l'exil, et bon nombre de ses compagnons dont Alain Lobognon, Soro Kanigui, Souléymane Kamaraté Koné alias Soul to Soul, pour ne citer que ceux-là, ont été interpellés et écroués dans des prisons à travers le pays.

L'ancien Président de l'Assemblée nationale, retranché quelque part en Europe après avoir été déclaré persona non grata en France, a appelé ses camarades de parti à boycotter les prochaines élections législatives, contrairement à la volonté manifestée d'autres partis d'opposition de présenter des candidats.

Cependant, Alain Lobognon, cadre de GPS, interpellé lors d'une conférence de presse au siège de ce mouvement politique, il y a plus d'un an, et incarcéré à Agboville, vient de fouler aux pieds la discipline de son parti en se portant candidat dans la circonscription de Dahiri - Fresco - Gbagbam pour rempiler en tant que Député. La CEI a d'ailleurs validé son dossier de candidature.

Dans un communiqué publié sur sa page Fracebook, le député de Fresco a déclaré : « Ce dimanche 31 janvier 2021, la Commission électorale indépendante a rendu publique la liste des candidats à l’élection législative du 06 mars 2021 sur laquelle figurent le Ministre Alain Lobognon et son suppléant Monsieur Nana Koffi, au niveau de la circonscription électorale 066 : Dahiri - Fresco - Gbagbam. » Avec son équipe « Lumière et Espérance », l'ancien ministre des Sports entend défendre bec et ongle son poste de parlementaire.

Cette candidature de Lobognon en tant qu'indépendant ferait-elle des premiers signes d'un divorce programmé d'avec Soro ? À noter qu'après leur sortie de prison, l'Honorable Mamadou Soro Kanigui et bien d'autres proches de Soro Kigbafori Guillaume ont viré au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti d'Alassane Ouattara. La reddition d'Alain Lobognon serait-elle en téléchargement ?