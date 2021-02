Kouto: Comment Konaté Navigué (FPI) veut déboulonner Bruno Koné (RHDP)

La CEI a rendu publique la liste des candidats retenus pour prendre part aux législatives du 6 mars 2021. Konaté Navigué, cadre du FPI pro-Affi, dont la candidature a été validée dans la circonscription de Blességué-Kouto, espère une victoire lors de ce scrutin.

Législatives : Konaté Navigué à "couteaux tirés" avec Bruno Koné à Kouto

6 mars 2021, le collège électoral est convoqué par la Commission électorale indépendante (CEI) pour les élections législatives. À cet effet, l'Institution dirigée par le Magistrat hors hiérarchie Ibrahime Coulibaly-Kuibiert a publié, dimanche, la liste des candidats retenus pour briguer les 255 sièges de l'Assemblée nationale ivoirienne.

Si certains candidats sont attristés après avoir été recalés, d'autres jubilent cependant après la validation de leurs dossiers. Au nombre de ces derniers, Konaté Navigué, Vice-président chargé de l'Animation politique au Front populaire ivoirien (FPI, pro-Affi).

Heureux de faire partie des candidats qui seront dans le starting-block pour ce scrutin, l'ancien président des jeunes du FPI a aussi lancé sur son compte Twitter : « Je suis candidat aux législatives chez moi dans la circonscription électorale de BLESSEGUE-KOUTO. J'en suis honoré. Serais je l'honorable ? » Puis, il ajoute : « Je m'y battrai pour. EN AVANT pour la VICTOIRE. »

Le proche de Pascal Affi N'Guessan aura cependant fort à faire contre un baron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Bruno Nabagné Koné. Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, ancien porte-parole du gouvernement, cadre de la région et député sortant de la circonscription de Blességué-Kouto, entend défendre bec et ongle son mandat à lui confié par ses parents, cinq ans plutôt, pour le compte du parti d'Alassane Ouattara.

La lutte s'annonce donc épique entre ces frères de Kouto, dont les partis sont farouchement opposés pour ce scrutin à venir. L'autre candidat est Coulibaly Diakaridja. À noter que le parti de l'ancien Premier ministre Affi N'Guessan avait obtenu trois postes de députés lors de la précédentes législature. Konaté Naviguer entend donc réaliser l'exploit de déboulonner le RHDP et arracher un siège à l'Hémicycle pour le FPI-pro-Affi.