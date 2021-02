Après avoir lâché le GPS, Alphonse Soro répond à ses détracteurs

Rentré à Abidjan le mardi 12 janvier 2021, Alphonse Soro a officiellement quitté le camp de Guillaume Soro. Le président de l'Alliance nationale pour le changement (ANC), sous le feu de vives critiques, vient de répondre à ses détracteurs.

Alphonse Soro tacle ses détracteurs

Alphonse Soro ne fait plus partie des proches de Guillaume Soro. Après son exil, l'ancien conseiller à la Primature sous Amadou Gon Coulibaly a vite fait de lâcher les soroistes pour se tourner vers le pouvoir d'Alassane Ouattara. Dans une déclaration, le samedi 16 janvier 2021, l'Alliance nationale pour le changement (ANC) a annoncé la fin de toute collaboration avec le mouvement citoyen GPS (Générations et peuples solidaires), la fin de toute collaboration avec les plateformes et les partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire, mais aussi la fin de sa participation à la vie publique, politique et au processus électoral à venir.

L'Alliance nationale pour le changement a également appelé ses cadres, militants et sympathisants à soutenir et à promouvoir les actions de développement et de paix du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. L'ANC est allé plus loin en donnant mandat à Alphonse Soro à l’effet d’entreprendre toutes les discussions nécessaires en vue d’une alliance avec la formation politique RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) pour la construction d'une grande famille politique autour du président ivoirien.

Ce départ d' Alphonse Soro, ancien membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI), de la sphère des soroistes a suscité de vives réactions dans la classe politique ivoirienne, notamment au sein de Générations et peuples solidaires. Après Meité Sindou, Soro Kanigui Mamadou, le patron de l'ANC se désolidarise de la lutte entamée par Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, contre Alassane Ouattara. Il a désormais le regard tourné vers le camp Ouattara.

Sous les feux des critiques, après avoir retourné sa veste, l'ancien proche du député de Ferké a répondu à travers une citation du célèbre auteur français Albert Camus qui dit : "Être différent n’est ni une bonne, ni une mauvaise chose. Cela signifie que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même."

Une chose est sûre, dans le camp des soroistes, cette volte-face d' Alphonse Soro, abondamment relayée dans la presse ivoirienne, a pour objectif de lui assurer un tabouret auprès des houphouëtistes.