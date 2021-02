Législatives 2021: Tout sur les candidats retenus par la CEI

La Commission électorale indépendante (CEI) a publié, dimanche 31 janvier, la liste provisoire des candidats en lice pour les élections législatives du samedi 6 mars 2021.

Législatives 2021: Voici les 1266 candidats déclarés provisoirement par la CEI

Coulibaly-Kuibiert, président de la CEI, a rendu publique, dimanche 31 janvier 2021, la liste des candidats déclarés éligibles aux élections législatives du samedi 6 mars 2021. Sur les 1291 dossiers de candidatures, reçus par la Commission électorale indépendante, 1266 ont été déclarés recevables dont de nombreuses candidatures indépendantes (une quarantaine dans le district autonome d’Abidjan). Parmi ces indépendants, on compte Alain Lobognon, le député proche de Guillaume Soro et toujours en prison pour « complot et atteinte contre l’autorité de l’État ».

Les candidatures de Justin Koné Katinan et Damana Adia Pickass, exilés pro-Gbagbo au Ghana, ont été rejetées « pour défaut de preuve de leur résidence continue en Côte d’Ivoire ». L’opposition qui s’était rassemblée en coalition lors de la présidentielle d’octobre 2020, s’est fracturée à l’approche du scrutin législatif. Dans plusieurs circonscriptions, le FPI de Pascal Affi N’Guessan et ses alliés affronteront la branche pro-Gbagbo et le PDCI d’Henri Konan Bédié.

C’est le cas notamment dans les communes d’ Abobo, de Cocody, Bongouanou, Duékoué, Kouibly et autres. Ce scrutin s’annonce également corsé dans la commune de Port-Bouët où est annoncé un duel entre Dr Emmou Sylvestre qui conduit la liste ‘’Union pour réconcilier les Ivoiriens’’ (Pdci-Rda) et le ministre Fofana Siandou à la tête de la liste ‘’La Côte d’Ivoire Solidaire’’ (Rhdp). Consultez ici la liste des candidats retenus, publiée par la CEI: https://www.cei.ci/edan-2021-liste-provisoire-des-candidatures/.