Indésirable à Abidjan et Paris, Soro peut compter sur ses amis Turcs

Guillaume Soro est officiellement en exil depuis un peu plus d'un an. N'empêche que l'ancien Président de l'Assemblée nationale se refuse de capituler, et peut s'appuyer sur ses amis du côté de la Turquie.

Guillaume Soro aux Turcs : « Je vous salue pour l’amitié sincère »

Après plusieurs mois passés en Europe, Soro Kigbafori Guillaume avait annoncé son retour en Côte d'Ivoire en décembre 2019. Mais ce retour avait été reporté à cause de la visite de travail d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire à cette période.

Ce n'est finalement que le 23 décembre que l'ancien Président de l'Assemblée nationale a décidé de rallier Paris et Abidjan. Cependant, un impressionnant dispositif sécuritaire installé à l'Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ainsi qu'aux abords de sa résidence, a obligé le Bombardier Challenger 600 immatriculé D-Antr de la compagnie allemande MHS Aviation, qui transportait le président de Générations et peuples solidaires (GPS) à atterrir en catimini à Kotoka international Airport d'Accra, avant de s'envoler pour l'Espagne.

Et depuis, l'ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) vivait en exil à Paris jusqu'à ce qu'il lance un appel à l'armée ivoirienne pour faire barrière au président Alassane Ouattara dans sa volonté à briguer un "3e mandat". C'est donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Car, le président français, lors d'une interview accordée au confrère Jeune Afrique, a déclaré que Soro Guillaume était désormais indésirable en France avec ce genre de sorties.

Les autorités ivoiriennes ont, pour leur part, délivré un mandat d'arrêt international contre Soro. La justice l'a par ailleurs condamné à 20 ans d'emprisonnement dans une affaire de recel de détournement de biens publics.

Le député de Ferkessédougou peut cependant compter sur certains de ses amis du côté de la Turquie. « Cher aîné Ali Ozkaya, une belle journée avec mon frère Salutations à mon frère @SOROKGUILLAUME et à son équipe http://Adherezcp-gps.ci. De beaux lendemains et des espoirs sont avec nous », a tweeté l'homme d’affaires turc, Devrim Acimik.

En réponse à ce tweet, GKS a ainsi répliqué : « Mes chers amis, je vous salue pour l’amitié sincère que vous me portez. Cette fraternité me touche au plus haut point. Après les bas que nous avons connus, nous ne pouvons que monter! Notre destin sera celui que Dieu aura décidé. GKS. »