FIF/Comité de normalisation:Importante déclaration en téléchargement

Le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF) entend se donner les moyens pour réussir la mission à lui assignée par la FIFA. Avant la rencontre avec les clubs, l'équipe de Mariam Dao Gabala entend faire préalablement une importante déclaration, ce 2 février 2021.

Le Comité de normalisation entame ses concertations avec les clubs, ce mardi

À la suite du blocage du processus électoral à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), la FIFA a mis en place un Comité de normalisation afin de gérer les affaires courantes, ainsi que l'élection du successeur de feu Augustin Sidy Diallo à la tête du football ivoirien.

A peine nommés, le 14 janvier dernier, Mme Dao Gabala Mariam (Présidente), Professeur Martin Bléou (Membre) et Me Adou Abé Simon (Membre) et les autres membres de ce comité sont à pied d'oeuvre pour assurer pleinement la mission pour laquelle ils ont été cooptés.

Une douzaine de jours après leur installation par le ministère ivoirien du Sport, le Comité de normalisation de la FIF annonce, pour ce mardi 2 février, le démarrage d'une série de concertations avec les acteurs du football, à commencer par les clubs.

À cet effet, le service de communication du Comité a indiqué, dans un , de presse, dont Afrique-sur7 a reçu copie : « Le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF) rappelle que les rencontres avec les clubs débutent effectivement ce 02 Février 2021, au siège de la FIF ».

Mais avant la tenue effective de ces rencontres, l'équipe de Mme Mariam Dao Gabala entend d'ores et déjà poser les balises à travers une déclaration liminaire. « A cette occasion, le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (CN-FIF) informe la presse nationale et internationale qu’il fait une importante déclaration, à 09h30 avant le démarrage des concertations avec les clubs », peut-on lire dans ledit communiqué.

À noter que dès sa prise de fonction, Madame Gabala a clairement annoncé sa volonté de travailler dans la transparence afin de ramener la confiance, la responsabilité citoyenne et le professionnalisme au sein du sport roi en Côte d'Ivoire.