Affoussy Bamba prévient : "Ce ne sont pas les plus forts qui gagnent..."

Affoussy Bamba Lamine, en exil auprès de son mentor Guillaume Kigbafori dans l'hexagone, a envoyé un message plein de sens au régime d'Alassane Ouattara. L'ex-ministre ivoirienne de la Communication a lancé une mise en garde au camp du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Écartée du gouvernement ivoirien par Alassane Ouattara, après sa cuisante défaite à Cocody face à Yasmina Ouegnin lors des élections législatives du 18 décembre 2016, Affoussiata Bamba Lamine ou encore Affoussy Bamba Lamine s'est très vite dressée contre le président ivoirien. Le chef de l'État était même revenu dans des propos à peine voilés sur le limogeage de l'ancienne ministre de la Communication. "Dès mon premier mandat, j'ai dit, quand je formais mon gouvernement, que ceux qui ne réussiraient pas aux élections législatives sortiraient du gouvernement", a lancé le patron du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

"Certains sont sortis du gouvernement dont une grande amie à Kandia Camara (...) Parce qu'elle n'a pas été élue, elle est devenue opposante. Quand on perd son poste de ministre, on devient opposant. Qu'est-ce que cela veut dire ?", s'est interrogé Alassane Ouattara. C'était le vendredi 16 octobre 2020 lors du lancement de sa campagne électorale à Bouaké, dans le centre du pays.

Au centre de la bataille qui oppose Guillaume Soro et Alassane Ouattara, Affoussy Bamba demeure convaincue de la victoire des soroistes contre le parti au pouvoir. "Ce ne sont pas les plus intelligents et les plus forts qui gagnent la bataille ; ceux qui la gagnent sont les plus résilients, constants, persévérants, qui sont disposés à aller jusqu'au bout, et qui sont prêts à se sacrifier pour leurs idéaux", a écrit l'ancienne porte-parole adjointe du gouvernement sur sa page Facebook. Il faut rappeler que le député de Ferké a été condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison ferme pour recel de deniers publics détournés et blanchiment de capitaux.