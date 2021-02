Législatives : Serge Djibré veut "battre" Yasmina Ouégnin à Cocody

Dans la circonscription électorale de Cocody-commune, la bataille s’annonce rude entre la députée sortante, Yasmina Ouégnin représentant le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), et les indépendants de la liste l’initiative citoyenne « 1 000 Volontaires pour changer la Côte d’Ivoire ».

Législatives 2021 : Yasmina Ouégnin, son siège à Cocody menacé par des candidats indépendants ?

Il y aura de l’électricité dans l’air, samedi 6 mars 2021, dans les 205 circonscriptions électorales dans lesquelles se tiendront les prochaines élections législatives. Dans plusieurs localités du pays, l’on s’attend à des duels palpitants entre les candidats indépendants et ceux qualifiés de poids lourds, représentant leurs formations politiques respectives. C’est le cas à Cocody, où la députée sortante, Yasmina Ouégnin, aura fort à faire face aux porteurs de l’initiative citoyenne « 1 000 volontaires pour changer la Côte d’Ivoire ».

Serge Djibré et son collistier Amissah Serge Patrick Gnoan se disent en effet prêts à affronter l’orgue présentée par le duo PDCI-EDS, dans le cadre de cette élection. Et ils l’ont réitéré lors d’une conférence de presse qu’ils ont conjointement animée, mardi 2 février 2020, à Abidjan.

Se prononçant sur le duel à venir, Serge Djibré, du reste très confiant de l’issue de la prochaine élection, a indiqué que la candidate Yasmina Ouégnin ne saurait, à en aucune manière, gagner ce duel.

À l’entendre, cette dernière a « trahi les électeurs » dont lui-même, puisque élue en 2016 sous la bannière indépendante, elle s’est retrouvée, en 2021 dans un « parti classique ». « Les gens qui ont fait le vote de 2016 ici à Cocody, en réalité, ils avaient fait le vote de la liberté, de l’indépendance. Et tous, nous sommes mobilisés à voter l’indépendance vis-à-vis des chapelles politiques. Parce que le vote de 2016 aux législatives, le Rhdp, c’est-à-dire Pdci et Rdr confondus, a été battu par les citoyens de Cocody, qui se sont levés comme un seul homme pour voter la liberté », révèle Serge Amissah.

« 5 ans après, on nous ramène dans ce sur quoi on avait craché. Nous, ce qu’on dénonce, ce sont ces pratiques des alliances. Si la casquette de l’indépendance et de la liberté a été abandonnée, les 1 000 Volontaires la reprennent et la brandissent pour incarner le Cocody libre pour qui nous avons voté en 2016 », a-t-il poursuivi.

Et de préciser qu’il s’agit d’un combat d’idées et non d’un combat dirigé contre des personnes. L’initiative 1 000 Volontaires entend « opérer une rupture » avec les habitudes anciennes. Pour ces élections législatives, les 1 000 Volontaires ont une vingtaine de candidats tous jeunes , dont 6 femmes , sur l’étendue du territoire national.