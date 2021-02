Benjamin Tehe (LIDER): "Le combat contre le 3e mandat est en vigueur"

Benjamin Tehe fait partie des opposants ivoiriens qui ont très tôt dénoncé la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020. Malgré la réélection du président ivoirien, le délégué régional à l’implantation LIDER (Liberté et démocratie pour la République) Allemagne et Autriche zone 3 persiste pour dire que le combat n'est pas encore achevé.

Benjamin Tehe maintient la pression sur Ouattara et le RHDP

Dans une interview accordée à son service de communication, Benjamin Tehe a montré sa joie de voir l'opposition ivoirienne participer aux élections législatives du 6 mars 2021. Ce proche de Mamadou Koulibaly ne partage pas la vision de la politique de la chaise vide et de la terre brulée préconisée par des adversaires d'Alassane Ouattara. "Nous ne sommes pas engagés certes pour ces législatives, mais nous sommes solidaires des camarades de l’opposition dans notre région le Cavally (...) Nous refusons de laisser le RDR-RHDP parler en notre nom au parlement avec aucune légitimité et en toute illégalité", a martelé le délégué régional à l'implantation LIDER (Liberté et démocratie pour la République) pour l'Allemagne et l'Autriche zone 3.

Pour Benjamin Tehe, la participation de l'opposition aux législatives ne doit pas faire oublier que "le combat contre le troisième mandat illégal est toujours en vigueur". Cependant, précise-t-il, cela n'empêche pas "de continuer la lutte pour les législatives".

Bien que n'étant pas candidat, l'opposant ivoirien rappelle qu'il demeure préoccupé par le sort des populations ivoiriennes. "Comment prétendre aimer un peuple, une région, un pays et être jaloux que quelqu’un d’autre le fasse si vous êtes empêché ? Comment prétendre aimer un peuple et rire de ses malheurs ? Comment prétendre aimer un peuple et vouloir se présenter comme une panacée ? Nous avons des solutions pour notre Cavally, mais il faut faire confiance aux aînés en lice pour ce scrutin en arrachant définitivement cette zone des griffes destructrices du RDR-RHDP", a commenté Benjamin Tehe.

Ce fils et cadre de la région du Cavally rappelle que son leader Mamadou Koulibaly a toujours exhorté les cadres de LIDER au don de soi et à l'ouverture d'esprit dans une vision de gestion publique rigoureuse et transparente. "Les Ivoiriens devront prendre conscience de cette opportunité qu’offre cet homme politique unique, combatif et endurant pour qu’ensemble nous délivrions ce pays du désastre actuel. S’il existe un parti politique dont le dictateur Ouattara a peur, même dans son troisième mandat illégal, c’est bien LIDER", soutient-il.