Charles Blé Goudé au Cojep : «Ce que Dieu a commencé, il va terminer»

Le COJEP de Charles Blé Goudé continue de tisser sa toile dans le microcosme politique ivoirien. À la suite de l'inauguration du siège de son parti, l'ancien leader des jeunes patriotes exprime sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à faire franchir à son organisation, cette autre étape.

Charles Blé Goudé savoure le succès de la rentrée politique du Cojep

Charles Blé Goudé affirmait lors d'une interview que « la conclusion de Laurent Gbagbo sera son introduction ». Mais en attendant d'emboiter le pas à son mentor et référent politique en briguant, certainement un jour, la Magistrature suprême en Côte d'Ivoire, le Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) est dans une phase ascendante de la consolidation de son organisation politique.

Aussi, l'ancien ministre de la Jeunesse et ses camarades de parti ont procédé, fin janvier, à l'inauguration du siège du Cojep sis à Cocody Angré non loin du terminus des bus 81/82. De nombreux militants, vêtus dans les couleurs bleu et violet du parti, avaient d'ailleurs pris d'assaut les lieux pour ne pas se laisser conter l'évènement.

Reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête, l'ancien pensionnaire du pénitencier de Scheveningen a tenu à leur adresser un message particulier sur sa page Facebook. « Les 30 et 31 janvier 2021 ont eu lieu l’inauguration du nouveau siège et la rentrée politique du COJEP. Je voudrais ici féliciter le comité d’organisation qui nous a gratifiés de ces belles cérémonies. À ces félicitations, j’associe l’ensemble des responsables du COJEP pour leur mobilisation et leurs différentes contributions qui ont concouru au succès de notre rentrée politique. Merci aux représentations du COJEP Europe, États-Unis, Nantes, Bordeaux, les camarades Oupoh Sayéré de Soubré et Lucie AKA des États-Unis », a déclaré le génie de Kpô.

Revenant sur ses décisions relatives aux élections législatives du 6 mars prochain, l'ancien leader de la FESCI ajoute : « Je traduis également et surtout ma reconnaissance à tous les cyber activistes et à vous qui êtes en train de lire ce message, pour votre compréhension et l’acceptation de la décision douloureuse relative aux législatives que j’ai dû prendre. Merci beaucoup pour votre compréhension et votre tolérance. Ensemble, de grands défis nous attendent et croyez-moi, nous allons les relever. »

'Avant d'achever ses propos en ces termes : « Ce que Dieu a commencé, il va terminer. »