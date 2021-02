Traqués à Abidjan, les pro-Soro regrettent-ils le beau vieux temps ?

Guillaume Soro et ses compagnons de GPS traversent une zone de turbulences ces dernières années. Mais contre mauvaise fortune, les pro-Soro entendent faire bon coeur en se rappelant de bons moments passés lorsqu'ils étaient encore en phase avec le pouvoir d'Abidjan.

Un pro-Soro avoue : « Cette joie immense nous manque »

Guillaume Soro a été contraint par le pouvoir d'Abidjan de libérer le tabouret de la Présidence de l'Assemblée nationale à cause de son refus d'adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti présidentiel). Et depuis, le président de Générations et peuples solidaires (GPS) et ses compagnons de partis ont maille à partir avec le pouvoir d'Abidjan.

Les choses se sont encore plus corsées pour les pro-Soro, le 23 décembre 2019, dans la foulée du retour manqué de Soro Kigbafori Guillaume en Côte d'Ivoire. Plusieurs cadres de GPS, dont les Députés Alain Lobognon, Mamadou Soro Kanigui, Soumahoro Kando, le diplomate Souleymane Kamaraté Koné dit Soul to Soul, pour ne citer que ceux-là, ont été écroués dans diverses prisons ivoiriennes.

D'autres Soroïstes, notamment Affoussiata Bamba-Lamine, avocate, Moussa Traoré, Conseiller en communication, et bien d'autres proches de l'ancien patron des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion), sont en exil.

Après la condamnation à 20 ans d'emprisonnement de l'ancien Président de l'Assemblée nationale pour « recel de détournement de deniers publics », la justice ivoirienne a émis d'autres mandats d'arrêt contre lui et certains de ses proches.

C'est dans cette période de grande difficulté politique, où leur avenir semble se dessiner en pointillés, avec de nombreuses défections dans leur rang, que certains pro-Soro trouvent la force de croire en la justesse leur combat.

Dans un tweet, Cleopathe_Germaine, proche de la GSK Team, a publié une image qui en dit long sur leur état d'esprit acteur, suivi d'un message sans équivoque : « L’Honorable Kando Soumahoro et le protocole Souleymane Kamaraté Koné alias Soul to Soul. Cette joie immense nous manque, méditons avec ceci : La patience donne le courage, le courage enfante l'espérance, et l'espérance ne laisse pas tomber dans la honte. » Tweet liké par l'Honorable Kando lui-même et le Pr Franklin Nyamsi.

C'est dans la foulée de ce tweet que le GPS vient de pondre un communiqué pour battre le rappel de ses troupes et remonter le moral à ses militants.