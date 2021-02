Décès de Fologo : La sévère gifle de Georges Benson à Venance Konan

Laurent Dona Fologo a tiré sa révérence, le vendredi 5 février 2021, des suites de la Covid-19. Georges Benson qui estime que Fraternité Matin, le journal gouvernemental dans lequel l'ancien SG du PDCI exerçait dès sa tendre jeunesse, n'a pas été du tout tendre avec Venance Konan, l'actuel patron du tabloïd.

Georges Benson à propos du décès de Fologo : «Venance Konan, lundi, ça sera du réchauffé »

C'est un véritable couperet qui s'est abattu sur la tête des Ivoiriens après l'annonce sur les antennes de la télévision nationale, du décès de Laurent Dona Fologo, digne disciple de Félix Houphouët-Boigny.

Dès l'annonce de ce drame, les hommages n'ont cessé de pleuvoir aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse en ligne qui en a fait un large écho.

Mais pour Georges Benson, le véritable hommage grandeur nature devrait se faire dans les colonnes de Fraternité Matin, le journal gouvernemental au sein duquel l'ancien Président du Conseil économique et social avait servi, alors qu'il était encore à son quart de siècle.

« J’ai commencé à 25 ans où j’étais déjà dans les sillages à Fraternité Matin », ne cessait de répéter le natif de Sinématiali. Cependant, c'est en médaillon que Fraternité Matin a titré l'information à sa Une du samedi 6 février 2021 :

« Deuil: Laurent Dona Fologo est décédé hier", avant de se contenter de passer l'information sur ce décès qui touche tant d'Ivoiriens.

Frat Mat Info, la version en ligne du journal, a quant à lui, traité l'info sous le titre : « Laurent Dona Fologo: L’un des « derniers des Mohicans » de l'Houphouétisme a tiré sa révérence. »

Pour Georges Taï Benson, il s'agissait là d'un crime de lèse-majesté, qu'il ne pouvait passer sous silence. L'ancien agent de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) a donc réagi de manière virulente sur sa page Facebook.

« Frat-Mat et Venance Konan, lundi, ça sera du réchauffé. Du rattrapage. Trop tard. Professionnellement nul. Trop tard », a écrit le journaliste sur les réseaux sociaux, avant de renchérir dans un commentaire encore plus incisif :

« Mais, Venance nous a toujours dit qu'il était prêt à toutes les B... pour garder ce poste de DG de ce journal... Il vient de tuer deux fois le créateur, le premier Red'Chef (Rédacteur en chef), illustre DG, et grand homme politique, fidèle parmi les fidèles, dont le nom est devenu fonds de commerce pour nombreux de nos compatriotes. »

Puis, il ajoute : « Honnêtement, sur le plan purement du métier, je ne peux me taire, ni me dérober à ma responsabilité de doyen. J'agirai, quelles qu'en seront les conséquences. Entendez bien. Il s'agit de profession à protéger et non de politique. »

L'homme qui a fait les beaux jours de la télévision ivoirienne a achevé son post en se présentant comme « le monument légendaire, ancien membre du Jury des Ebony, Détenteur de la carte d'honneur de journaliste professionnel de la République de Côte d'Ivoire ».

Venance Konan, DG de Fraternité Matin, principal mis en cause, réagira-t-il à ces propos de Georges Taï Benson, son aîné dans le métier de journalisme ?