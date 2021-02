Législatives : Dimba N’Gou Pierre (RHDP) met de l'ordre chez Bictogo

La tension autour des élections législatives du 6 mars prochain comporte une note particulière dans la région de l'Agnéby-Tiassa. Face aux nombreuses rumeurs qui ont cours ces derniers mois, Dimba N’Gou Pierre, coordinateur RHDP dans la région d'origine du Directeur exécutif du parti au pouvoir, a décidé de mettre de l'ordre.

Dimba N’Gou Pierre (RHDP) : « Tous les débats, toutes les rumeurs doivent cesser »

La grande région de l'Agnéby-Tiassa est composée de 8 circonscriptions électorales. Pour toutes ces circonscriptions, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a présenté des candidats en vue de ravir les huit postes de députés au nom et pour le compte du parti au pouvoir.

Après la réélection d'Alassane Ouattara à la Présidence de la République, le parti présidentiel s'était en effet fait le pari d'accorder une majorité écrasante au chef de l'État à l'Assemblée nationale afin de lui permettre de mettre en oeuvre son programme de gouvernement pour lequel il a été plébiscité à 94,27% par ses concitoyens.

Aussi, Adama Bictogo, animateur principal du RHDP, en sa qualité de Directeur exécutif, se devait-il de montrer la voie à ses camarades de parti en prêchant par l'exemple dans sa région d'origine.

C'est dans cette dynamique que Dimba N’Gou Pierre, coordinateur régional du RHDP, a tenu à donner sa feuille de route aux 8 candidats qui vont défendre les couleurs du parti dans l’Agnéby-Tiassa. C'était le vendredi 5 février, à Agboville, chef-lieu de région.

« Le choix des candidats s'est fait sous la houlette du coordinateur régional que je suis. C'est pourquoi tous les débats, toutes les rumeurs doivent cesser. Ce qui doit primer, c'est la volonté de se donner la main pour aller à la victoire au soir du 06 mars 2021. Pour ce travail, nous avons collaboré avec les candidats pour le choix de leur suppléant ou suppléante, capable de leur apporter la crédibilité des suffrages nécessaires », a déclaré le patron du RHDP dans la région, avant d'ajouter :

« Vous, qui allez à ces élections, vous y allez comme des soldats pour la cause commune. Donc, tous les moyens du parti sans distinction y compris tous les responsables, toutes les structures et tous les militants doivent se mettre en ordre de bataille derrière vous afin d’arracher la victoire aux législatives 2021. Ce, pour donner le confort nécessaire au Président Alassane Ouattara afin d’exécuter sereinement son mandat 2020-2025. »

Avant de leur faire cette recommandation : « Chers candidats, vous devez vous appuyer sur le bilan du chef de l’État et de son gouvernement pour amener les populations à vous choisir, à choisir le développement, la prospérité et le vivre-ensemble. Optez pour la proximité et la fusion avec les populations afin de capter le maximum de voix. »

Récemment, des chefs de communautés d'Agboville, dans une lettre ouverte, avaient lancé cette mise en garde à Adama Bictogo : « En nous annonçant votre candidature, c’est pour avoir notre soutien et celui de nos populations, mais le contexte politique d’aujourd’hui ne vous favorise pas pour cette élection. Cher frère, prenez conscience de cette réalité en revoyant votre position. »

La sortie de Demba Pierre, vient mettre un terme à toutes les spéculations.

Avec Tizié T.

Correspondant régional