​ Agboville : Plus de 80 parents et enfants formés à la compétence familiale

En vue de les amener à construire une relation saine, plus de 80 parents dont une vingtaine d’enfants, ont pris part jeudi 04 février 2021, à Agboville, à un atelier de formation sur les compétences familiales.

Agboville: Des "familles vulnérables" formées "afin de prévenir la délinquance juvénile"

L’objectif était de rendre ces familles fortes et résilientes face au stress des parents et des enfants. « Nous avons décidé de former les familles vulnérables afin de prévenir la délinquance juvénile, les situations de rue et d’autres vulnérabilités des enfants. À cette formation, nous avons ajouté un élément essentiel, qui est celui de l’autonomisation de la famille », a expliqué Kouassi Zagba Nacy Léontine, coordonnatrice nationale du Programme de protection des enfants et adolescents vulnérables(PPEAV) au ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, à l’issue de la formation.

Pour celle qui a eu la lourde tâche de renforcer les capacités des adultes, il faut instaurer des règles à la maison et faire en sorte que les enfants les respectent. « Il faut avoir également du temps à consacrer à son enfant. Il faut savoir apprécier l’action de son enfant quand il le faut mais aussi, il faut lui déconseiller les mauvais comportements », a recommandé la responsable du PPEAV, en présence de Mariam Touré, membre de l’Association des femmes juristes de Côte d’Ivoire (AFJ-CI), par ailleurs, point focal du projet "Droit à une nationalité pour tous".

Avant d’ajouter : « Pour éviter que la rue éduque nos enfants, il faut amener les parents à prendre conscience sur les bons gestes qui vont les aider à éduquer normalement leurs enfants. Tout comme, il est normal pour un parent d’avoir du stress, il est également normal pour un enfant d’en avoir aussi. C’est pourquoi, il savoir gérer le stress afin qu’il n’y ait pas une incidence négative sur l'éducation des enfants ».

Koné Issa, formateur des enfants, est, quant à lui, revenu sur les droits et devoirs des enfants. « Notre intervention a porté non seulement sur les qualités des enfants, les qualités auxquelles ils aspirent mais aussi, sur les tâches, les responsabilités qu'ils ont en famille. La compétence familiale consiste à les amener à accepter le fait que tout en ayant des droits, ils ont également des devoirs. En outre, nous avons évoqué les responsabilités qu'ils ont à l’école, les qualités de leurs parents et leurs responsabilités vis-à-vis d’eux », a détaillé l’intervenant social.

Tizié T.

Correspondance particulière