PDCI: Avant les législatives de mars 2021, Bédié prend ses précautions

Pr Niamkey Koffi, précédemment intérimaire de Maurice Kakou Guikahué à la tête du secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d’ Ivoire (PDCI-RDA), s’est vu attribuer une nouvelle mission au sein de la direction du vieux parti.

PDCI: Après l'intérim de Guikahué, voici la nouvelle mission confiée au Pr Niamkey Koffi

Après plus de deux mois d’intérim passé à la tête du secrétariat exécutif du PDCI, Pr Niamkey Koffi a été nommé par Henri Konan Bédié, Coordonnateur Général du Comité chargé de la Gestion et du Suivi des élections législatives 2021, informe une circulaire datant du vendredi 5 février 2021. C’est le 11 novembre 2020 que Pr Robert Niamkey Koffi a été désigné pour assurer l’intérim de Maurice Kakou Guikahué, arrêté une semaine plus tôt, par la police au plus fort de la crise électorale ivoirienne.

Niamkey Koffi a ainsi été la cheville ouvrière du processus de désignation des candidats du PDCI-RDA pour les élections législatives du 06 mars à venir. Il était également le chef de délégation du Parti lors du dialogue politique qui a réuni du 21 au 30 décembre 2020, pouvoir et opposition sur la même table de discussions. C’est à juste titre que le Sphinx de Daoukro lui confie, cette fois, la gestion du Comité de Gestion et de Suivi des Élections Législatives de Mars 2021. Et ce, pour éviter d'éventuelles fraudes électorales ou un vol de la victoire du PDCI dans des localités.

Ci-dessous l'intégralité de la décision portant nomination du Pr Niamkey Koffi

Vu la Résolution N°01/04/10/2013 portant adoption et application immédiate des modifications des Statuts

- Vu la Résolution N°02/04/1 0/2013 donnant mandat au Président du Parti de nommer dans les deux mois, les membres des Organes créés par le Xll ème Congrès Ordinaire

- Vu la résolution du 6ᵉ Congrès Extraordinaire, portant prolongation du mandat du Président du Parti;

- Vu la Décision N°0486-2020/ PP/ CAB du 29 juillet 2020, portant nomination des membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA ;

- Vu la décision N°01-2021/PP/SE-E du 04 janvier 2021 portant création d'un Comité Électoral du PDCI-RDA ;

- Vu la Décision N°007- 2021 /PP / CAB du 05 février 2021 Portant Création d'un Comité de Gestion et de Suivi des Élections Législatives de Mars 2021;

- Vu les nécessités de service décide

Article 1: Monsieur ROBERT NIAMKEY KOFFI est nommé Coordonnateur Général du Comité chargé de la Gestion et du Suivi des élections législatives 2021.

Article 2 : La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Président du Parti est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 05 février 2021