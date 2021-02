Attaque du 19 septembre 2002: Comment Fologo a aidé Gbagbo

Pr Georges Armand Ouégnin, président de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), a rendu un hommage à Laurent Dona Fologo, l’ex-président du Conseil économique et social, décédé le vendredi 5 février 2021.

Les hommages de la classe politique à Laurent Dona Fologo, se poursuivent

« Le président Laurent Dona Fologo a été toute sa vie durant un homme d'État qui ne transigeait point avec les notions de partage, de solidarité et de Paix dont il s'était fait l'un des plus farouches défenseurs, en hommage à son père spirituel, le préside Félix Houphouët-Boigny », a témoigné Georges Armand Ouégnin dans une publication sur la page Facebook d’ EDS.

« Il aura servi toute sa vie durant son pays avec honneur, loyauté et enthousiasme. Aujourd'hui où il est arraché à notre affection, je veux retenir de lui le "Sursaut national "qu'il avait lancé au lendemain de l'attaque du 19 septembre 2002 pour soutenir son ami et frère, le Président Laurent Gbagbo », a poursuivi Georges Armand Ouégnin.

Journaliste de formation et plusieurs fois ministre entre 1974 et 1999, Fologo a travaillé avec tous les gouvernements qui se sont succédé à la tête de la Côte d’Ivoire, depuis l’ère Houphouët-Boigny, jusqu’à la chute de Laurent Gbagbo, en avril 2011. "Je retiens de sa vie, celle d’un homme profondément attaché aux valeurs fondatrices de notre Nation. Aussi a-t-il sans cesse prôné l’union, la solidarité, la discipline et le travail comme facteurs essentiels de la capacité de sursaut qui caractérise les grands peuples », a déclaré Henri Konan Bédié.

« Disciple fidèle de Feu le Président Félix Houphouët-Boigny, Laurent Dona-Fologo fut un homme de devoir, un serviteur de l’État, au sens de la responsabilité très marqué. Il a laissé d’une empreinte positive les différentes institutions et missions qui lui ont été confiées pour le progrès de notre pays, la Côte d’Ivoire », renchérit Bédié.