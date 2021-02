The Supremes: La chanteuse Mary Wilson est décédée

Décès de Mary Wilson, la fondatrice du groupe américain The Supremes, à l'âge de 76 ans. ”You Can’t Hurry Love”, “Baby Love” ou encore “Come See About Me” sont les hits légendaires interprétés par Mary Wilson aux côtés de Diana Ross et Florence Ballard.

Décès de Mary Wilson, la reine des “Supremes”, mythique groupe des années 60 à 80

La chanteuse s'est éteinte le lundi 8 février 2021 dans la soirée à l’âge de 76 ans chez elle, à Henderson dans le Nevada, d’après une déclaration de son ami et attaché de presse, Jay Schwartz, à plusieurs médias américains.

Mary Wilson était la seule membre du groupe The Supremes, considéré comme l'un des groupes de musique les plus importants aux États-Unis et en Europe, à en avoir fait partie de ses débuts jusqu'à sa fin.

Lorsque Mary Wilson est partie pour poursuivre une carrière solo en 1977, le groupe s'est séparé. Il a poursuivi un temps son parcours sous le nom Diana Ross & The Supremes. Les obsèques de Mary Wilson se dérouleront en privé en raison de la crise sanitaire du Covid-19, a expliqué Jay Schwartz, d’après le New York Times.

Originaire de la ville de Detroit, le trio était signé chez le label Motown Records au début des années 60, en 1961. Dès lors, le groupe The Supremes a enchaîné les succès avec notamment 12 titres dans le classement musical Billboard Hot 100, devenant ainsi un des meilleurs groupes féminins ayant vendu le plus de disques aux États-Unis et dans le monde.

“J’ai été extrêmement choqué et attristé d’apprendre le décès d’une des membres importantes de la famille Motown, Mary Wilson du groupe The Supremes,” a dit Berry Gordy, créateur du label Motown Records lors d’une déclaration lundi soir, selon The Hollywood Reporter.

Il a ajouté “Je serai toujours fière de Mary. C’était une star et elle a continué à travailler dur pour perpétuer l’héritage du groupe The Supremes. Mary Wilson était vraiment spéciale. C’était une pionnière, une diva et elle nous manquera terriblement.”