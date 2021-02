Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara réitère son engagement pour la paix

Alassane Ouattara, le chef de l’ État ivoirien, a réitéré son engagement à œuvrer pour la cohésion sociale et à la consolidation de la paix en Côte d’Ivoire.

Le chef de l’ État a reçu, jeudi 4 février 2021, les vœux de nouvel an des membres du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales en Côte d’Ivoire. Le président Alassane Ouattara a, à l’occasion, rassuré ses hôtes sur son engagement à œuvrer à la consolidation de la paix, de la sécurité, de la réconciliation et de la cohésion sociale en Côte d’ Ivoire.

Avant lui, Mgr Paolo Borgia, Nonce apostolique et doyen du corps diplomatique, a encouragé les autorités ivoiriennes à continuer sans relâche à rassembler les filles et les fils de la Côte d’Ivoire et à intensifier toutes les actions en faveur du pardon et de la concorde nationale, dans la justice et le respect des droits et devoirs de chacun. Le pays a été, entre août et novembre 2020, le théâtre de violentes manifestations anti-3è mandat, qui ont fait au moins 85 morts, près d’un demi-millier de blessés et d’importants dégâts matériels.

L’opposition politique qui contestait la légitimité de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel, avait lancé un mot d’ordre de désobéissance civile et de boycott du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Les violences qui s’en sont suivies, ont entamé sérieusement le tissu social déjà fragile depuis la crise militaro-politique de 2002-2011.

Le pays tente depuis plus d’un mois, de renouer avec la normalité. L’opposition politique a effectué son retour à la table des discussions et s’est également décidée à prendre part aux élections législatives du 06 mars 2021. En retour, le gouvernement s’attèle progressivement à la libération des "prisonniers politiques" et à la mise en place des conditions garantissant la tenue d'un scrutin crédible et transparent.